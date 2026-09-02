Menú
Moda y Belleza
Entretenimiento
Fitness
Equidad
Wellness
Suscríbete
Búsqueda
Enviar búsqueda
Mostrar búsqueda
Búsqueda
Enviar búsqueda
Moda y Belleza
Entretenimiento
Fitness
Equidad
Wellness
Síguenos en:
twitter
instagram
facebook
tiktok
pinterest
cuánto peso se puede perder con Ozempic en un mes
Wellness
¿Cuánto peso se puede perder con Ozempic o Mounjaro en un mes?
Si acabas de empezar a tomar Ozempic o Mounjaro y te preguntas cuántos kilos perderás durante el primer mes, aquí te sacamos de dudas
Septiembre 02, 2026
·
Gabriela Velasco Ceja