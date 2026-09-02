Suscríbete
Síguenos en:

cuánto peso se puede perder con Ozempic en un mes

cuantos-kilos-puedes-bajar-el-primer-mes-con-ozempic-y-mounjaro.jpg
Wellness
¿Cuánto peso se puede perder con Ozempic o Mounjaro en un mes?
Si acabas de empezar a tomar Ozempic o Mounjaro y te preguntas cuántos kilos perderás durante el primer mes, aquí te sacamos de dudas
Septiembre 02, 2026
 · 
Gabriela Velasco Ceja