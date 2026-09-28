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antidepresivo
Wellness
Expertos explican por qué el mejor “antidepresivo” podría ser tu hermana
La ciencia ha encontrado una relación entre los vínculos positivos entre hermanos y el bienestar emocional. Te explicamos por qué tu hermana puede hacerte sentir mejor.
Septiembre 28, 2026
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Gabriela Velasco Ceja