Esta es la colección de Sears que llenará de elegancia tu guardarropa este otoño

Este otoño-invierno, SEARS apuesta por una fusión perfecta de estilo y funcionalidad con su nueva colección Falling in Fashion 2024 . Esta línea captura lo mejor de la moda contemporánea , manteniendo la sofisticación que necesitas para cada ocasión y la comodidad para el día a día. ¡Es la opción ideal para toda la familia, incluyendo a los más pequeños, con su línea KIDS!

La paleta de colores de esta temporada destaca por su diversidad y versatilidad. Desde tonos cálidos como marrones, verde esmeralda y gris, hasta detalles vibrantes en metálicos, rojos, rosas y naranjas que añaden vida a cualquier outfit. Estos colores no solo reflejan la esencia otoñal, sino que se adaptan a distintos estilos, ya sea para un día casual en la ciudad o una escapada relajada.

En cuanto a las prendas, los abrigos oversize son protagonistas. Con cortes rectos y cinturas ajustadas, estas piezas brindan un look estilizado sin perder el toque de confort. También destacan los vestidos largos con estampados florales, ideales para una noche especial. Y no podemos olvidar los pantalones con cortes modernos que complementan cualquier look invernal.

Los estampados que ha seleccionado SEARS este año ofrecen un equilibrio entre lo clásico y lo moderno. Desde cuadros escoceses, perfectos para el frío, hasta patrones abstractos que añaden un toque único. En cuanto a texturas, la combinación de tejidos suaves con materiales más estructurados aporta un contraste visual atractivo. Además, los detalles metálicos y las aplicaciones en puños y cuellos elevan la colección con un aire contemporáneo.

Y como siempre, la línea KIDS de SEARS ofrece moda para todos en casa, con prendas cómodas y llenas de estilo que siguen las tendencias del otoño-invierno.

Con Falling in Fashion, SEARS te invita a vivir una temporada llena de elegancia y calidez. La colección ya está disponible en todas sus tiendas, en línea y a través de su app.

¡No te quedes sin tus piezas favoritas para enfrentar el frío con estilo y da play para conocer la campaña!