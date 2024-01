¿Qué corte de pelo te va mejor? Los expertos en el mundo de belleza te ayudan a elegir el cambio de look ideal para ti este 2024

El 2024 viene cargado de tendencias retro y vanguardistas. Ya sea que quieras un cambio de look con cabello corto o largo, la industria de belleza ha enlistado algunos de los cortes de pelo que estarán de moda este año. Desde pixies ultra cortos hasta melenas extra largas, al estilo de Jennifer Lawrence. Si aún no te has decidido por un cambio de imagen, te dejamos 5 opciones que te servirán de inspiración.

Cortes de cabello que son tendencia este 2024

Midi en capas

Si tu cabello es naturalmente ondulado, te recomendamos este corte de pelo con capas muy marcadas para darle movimiento a tu melena. El corte midi es a la altura del mentón y en línea recta, y lo mejor de todo es que puedes añadirle flequillo ya sea recto o de lado.

Cortes de cabello que son tendencia este 2024 Getty Images

Largo en capas

Al estilo de Gigi Hadid, este look es ideal para llevar una melena desenfadada y al natural. El cabello largo está de vuelta este 2024 con un corte de capas XL y nada de volumen. Si tienes el rostro redondo, cuadrado o en forma de corazón, este corte largo en capas es ideal para ti.

Cortes de cabello que son tendencia este 2024 Getty Images

Pixie ultra corto

Si lo que buscas es un radical cambio de imagen, debes saber que el corte pixie —que ha sido utilizado por celebridades como Emma Watson, Kristen Stewart y Scarlett Johansson— está de regreso. A este look corto y despuntado le queda bien un ligero flequillo con menor o mayor longitud.

Getty Images

Shag rizado

Una de las tendencias más atrevidas del 2024; la diseñadora de modas, Stella McCartney, sugiere regresar al shag rizado pero en una versión mucho más corta. Si te gusta la vibra setentera y tienes el cabello rizado, opta por este corte de pelo que sin duda te quitará varios años de encima.

Cortes de pelo que son tendencia en 2024



Melena XL en punta

Si lo tuyo es el pelo extra largo, entonces cópiale el look a Jennifer Lawrence. Este corte de cabello va liso y la idea es que se le dé forma de uve a las puntas para que se vea más definida y tenga un mayor movimiento,