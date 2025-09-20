Box Bob: el corte de pelo ideal para estilizar a las mujeres embarazadas

El box bob es el corte perfecto para mujeres embarazadas y aquí te decimos por qué

Probablemente, al estar embarazada, en lo último que piensas es en un cambio de look drástico, en especial por lo obvio, pero durante esta etapa, el pelo puede pasar por muchos cambios, entre los cuales puede perder brillo, suavidad o incluso volverse más frágil o difícil de manejar.

Es por eso que un corte de pelo que facilite el tener que estilizarlo hasta para esos días en los que la incomodidad predomina, es un must have y aquí tenemos la solución para ti: el Box Bob.

¿Qué es el bob box?

Como tal, el box bob es una versión más estructurada y recta del bob clásico. Se caracteriza por líneas definidas y un acabado pulido que aporta un look moderno y elegante. Usualmente llega a la altura de la mandíbula o un poco más abajo, lo que ayuda a enmarcar tu rostro, destacando así tus rasgos.

Aunque a simple vista lo consideres una opción terrible, el bob bob ayuda a eliminar puntas abiertas y las partes dañadas, dando así un look renovado y permitiendo que tu pelo crezca más sano. Además, al ser más corto, los tratamientos como mascarillas o aceites se absorben mejor, logrando resultados visibles en menos tiempo.

A pesar de ser una opción un tanto arriesgada para ese momento en que los riesgos no son tu prioridad, el box bob no solo es un corte de moda este otoño-invierno 2025, también es un aliado para quienes buscan un look práctico, saludable y estilizado.