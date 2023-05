¿Por qué Martha Higareda es tendencia? Estas son algunas de sus declaraciones que han dividido opiniones en redes sociales

Martha Higareda es tendencia en las redes sociales por algunas polémicas declaraciones que ha dado durante los últimos meses; la protagonista de Amarte duele, Niñas mal, No manches, Frida y Fuga de reinas ha revelado varias anécdotas que han dividido opiniones en Internet. Por ejemplo, la artista expresó que comenzó a hablar a los 4 meses de edad, que rechazó a Jared Leto, que su abuelo vio a un alienígena muerto y que Ryan Gosling la salvó de sufrir una fuerte caída.

Sin embargo, el dato que más llamó la atención de los medios fue que Martha reveló que incluos rechazó trabajar en un proyecto al lado de Robert Pattinson.

La razón por la que Martha Higareda rechazó protagonizar una película con Robert Pattinson

Durante una entrevista que tuvo en el podcast Guía del Hater, Martha Higareda hizo una gran revelación relacionada con su carrera artística y con el apuesto artista de Hollywood, Robert Pattinson, quien es conocido por haber protagonizado la saga Crepúsculo como Edward Cullen, además de proyectos como Batman, Recuérdame y Agua para elefantes.

Resulta que la mexicana rechazó trabajar con el modelo y actor británico por una simple razón: ella ya estaba comprometida con la película No manches, Frida.

“En algún momento me ofrecieron una película con Robert Pattinson”, explicó. “Se me hace que últimamente ha dado un giro impresionante en su carrera, es muy buen actor”. Sin embargo, ese motivo no fue tan poderoso para que la actriz decidiera cambiar su papel en el cine mexicano por un protagónico al lado del reconocido artista de Hollywood.

La mía es: mi abuelo vio un alíen muerto. 🤡 pic.twitter.com/eOcE6ZLFZx — Prófugos del Ácido Fólico (@EsdeProfugos) April 30, 2023

“Porque iba a hacer No Manches, Frida no la hice (la cinta con Robert).

Me acuerdo que mi agente me preguntó: '¿Cómo es posible? Este es un proyecto que está muy padre, ¿por qué no lo vas a hacer?’, y yo, ‘porque me gusta mucho hacer películas en mi país’. Entonces en aquel momento él como que me metió la onda de ‘a lo mejor te puedes arrepentir de esto’”, se sinceró.

Estas son algunas de las reacciones que han tenido los usuarios en redes sociales sobre la confesión de Martha Higareda:

No entiendo por qué no le creen a Martha Higareda que no quiso grabar con Robert Pattinson por hacer No Manches Frida. Todos hubiéramos hecho lo mismo 😮‍💨 — Aaron Mercury (@ArnMercurio) May 2, 2023

Robert Pattinson desilusionado porque Martha Higareda prefirió hacer "No Manches Frida" en vez de hacer una película con él 😜 pic.twitter.com/Hn4FtCeEuW — Osler Daniel Quiroz (@OslerDanielQ) April 28, 2023

te entiendo Martha Higareda, yo también hubiera preferido salir en una película con Omar Chaparro que con Robert Pattinson. — gabitoo (@gaboogzn) May 3, 2023

yo la próxima vez que vea no manches frida después de que martha higareda rechazó hacer una película con robert pattinson para hacerla pic.twitter.com/Ii6aoJqe9r — carlos buburrón (@CBuburron) April 28, 2023

