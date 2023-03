La hija de Salma Hayek ahora es rubia platinada; así luce actualmente Valentina Paloma

La hija de Salma Hayek se presentó en el show de Gucci en Milán Fashion Week con una transformación que te dejará con la boca abierta

La hija de Salma Hayek, Valentina Paloma, ya es una adolescente de 15 años de edad. La joven ha hecho apariciones públicas al lado de su madre, como en la red carpet de la película de Marvel, Eternals, o más recientemente en el show de Gucci en Milán Fashion Week, a donde asistió acompañada de su media hermana, Mathilde Pinault, y sus padres.

Valentina se caracteriza por ser una amante de la moda y una seguidora de las tendencias de belleza, por lo que al presentarse en la pasarela con un radical cambio de look, dejó a todos con la boca abierta. Continúa leyendo para no perderte la nueva imagen de la joven.

Foto: Getty Images

Valentina Paloma ahora es rubia platinada; así luce actualmente Valentina Paloma

Al igual que Salma Hayek, Valentina suele llevar su melena en tonos castaños, pero recientemente sorprendió al aparecer con un nuevo cambio de imagen que se ha convertido en el favorito de muchos internautas. La hija de la reconocida actriz no esperó a que alguien le rompiera el corazón para atreverse a hacerle una radical transformación a su cabello; la joven posó frente a las cámaras luciendo unas perfectas beach waves en tono rubio platinado.

Valentina Paloma en Milan Fashion Week Foto: Getty Images

Valentina Paloma en Milan Fashion Week Foto: Getty Images

Valentina desea seguir los pasos de su madre y convertirse en una reconocida actriz y productora de Hollywood: “Quiero cosas distintas, pero casi siempre me muevo entre 4, me gustaría ser actriz y después directora porque eso es lo que tiene sentido en mi cabeza. Además, creo que debe ser más complicado ser director si no tienes experiencia del otro lado de la pantalla, eso podría ayudar a dirigir”, le contó Valentina a Vogue México hace algunos meses.

Será cuestión de tiempo para ver a Valentina Paloma desempeñarse como una artista de renombre en el mundo de la actuación.