Willem Marx: ¿Con quién se casó el primer gran amor de Kate Middleton?

Kate Middleton y Willem Marx mantuvieron un romance durante su juventud. ¿Quién terminó robándole el corazón al periodista?

Fue en el 2011 cuando Kate Middleton y el príncipe William se dieron el ‘sí quiero’ en la Abadía de Westminster. A casi 13 años de casados, la pareja se encuentra atravesando por una de las etapas más difíciles de su matrimonio luego de que la princesa de Gales fuera disgnosticada con cáncer y sometida a tratamiento de quimioterapia, razón por la que se había mantenido alejada de los reflectores y la agenda pública.

“En enero me sometí a una cirugía abdominal importante en Londres y en ese momento se pensó que mi condición no era cancerosa”, dijo y explicó que en pruebas posteriores descubrieron que padecía esta enfermedad.

“Por lo tanto, mi equipo médico me recomendó que me sometiera a un tratamiento de quimioterapia preventiva y ahora me encuentro en las primeras etapas de ese tratamiento (...) Como pueden imaginar, esto ha llevado tiempo, me ha tomado tiempo recuperarme de una cirugía mayor para poder iniciar mi tratamiento pero, lo más importante, nos ha tomado tiempo explicarles todo a George, Charlotte y Louis de una manera apropiada para ellos, y asegurarles que voy a estar bien”, explicó.

Debido a que Kate ha estado en el ojo público, muchos internautas han comenzado a hablar sobre su pasado romántico, específicamente de su primer gran amor: Willem Marx.

Willem Marx: Así luce actualmente el primer gran amor de Kate Middleton

Dicen que el primer amor nunca se olvida, que es el más inocente y uno de los más reales que tendrás a lo largo de tu vida. En el caso de la Princesa de Gales, este tipo de romance lo tuvo con Willem Marx, con quien comenzó a salir en el año 2003 luego de conocerlo en la escuela. Según diferentes medios británicos, la expareja mantuvo una relación sentimental cuando Kate era estudiante en el Marlborough College. Ambos estaban profundamente enamorados, pero las cosas entre ellos no funcionaron y decidieron ponerle punto final a su romance para continuar como buenos amigos. Willem incluso fue invitado a la boda de Kate y William.

Actualmente, Marx es reportero en CNBC News y coautor del libro “Baluchistán en una encrucijada”, cuya trama se enfoca en los conflictos a los que se enfrentan en Pakistán.

Así como Kate Middleton encontró el verdadero amor en el príncipe Guillermo, Willem se casó en el 2014 con la actriz, socióloga y presentadora de televisión, Johanna Botta, tres años después de comenzar a salir. Actualmente, Willem y su esposa tienen un hijo juntos llamado Diego, y, de acuerdo a lo que comparten en las redes sociales, mantienen una relación solida, estable y muy feliz.