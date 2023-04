Regé-Jean Page y Phoebe Dynevor protagonizaron la primera temporada de Los Bridgerton y su amor en pantalla logró enamorar a la audiencia de Netflix. Su química en el set de rodaje fue tan auténtica, que incluso se especuló que el amor entre ellos había traspasado la pantalla. Sin embargo, los actores revelaron ser solo amigos y nunca cruzaron la línea de la amistad.

Y es que era de esperarse que los artistas se volvieran súper unidos, sobre todo por el hecho de que tuvieron que filmar infinidad de escenas sexuales juntos. La química pasional que había entre el duque de Hastings y Daphne Bridgerton incluso inspiró a los fanáticos a probar algunas nuevas posiciones sexuales. Pero ¿sabías que no todo fue miel sobre hojuelas en estas grabaciones? El actor recientemente confesó que tenía mal aliento cuando besaba a su coestrella.

Regé-Jean Page confiesa que tenía mal aliento cuando besaba a Phoebe Dynevor en Los Bridgerton

Fue durante su participación en The Late Show con Stephen Colbert que Page hizo una inesperada revelación sobre las escenas hot que filmó que Phoebe Dynevor.

“Eso es lo único que nadie sabe sobre Bridgerton, que Phoebe y yo tuvimos un horrible aliento a café todo el tiempo”, expresó y añadió que se trataba de un acuerdo al que llegaron ambos.

“Hicimos un pacto desde el principio”, añadió. “Es una de las cosas que haces [como actor]; te acercas a otros actores y les dices: ‘Oye, la escena es después del almuerzo. ¿Cuáles son nuestras reglas? ¿Sin cebollas? ¿Sin ajo? ¿Tenemos que tomar el café temprano?’”, le preguntó a Dynevor.

“Ambos dijimos: ‘En realidad, me gusta mucho el café, así que no me importa eso contigo’”. ¡Gracias a Dios! Tuvimos café seguro durante todo el show”, finalizó.