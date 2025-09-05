⁠⁠Penn Badgley sorprende a sus fans al anunciar que es papá de gemelos

De protagonizar una serie como asesino a sangre fría, Penn Badgley vuelve a agrandar su familia y ahora con gemelos

El actor estadounidense que saltó a la fama con su papel de Dan Humphrey en Gossip Girl y años después tuvo un gran éxito al interpretar a Joe Goldberg en la serie adaptada del libro de Caroline Kepnes, You, ahora nos sorprende con la gran noticia de que es papá de gemelos.

La noticia llegó en redes sociales, donde el actor mostró el pie de uno de sus bebés mientras decía que no quería despertarlos para después hacer una invitación a un evento realizado por parte de su podcast Podcrushed.

La llegada de sus gemelos añade dos integrantes a la familia que ha construido con su esposa Domino Kirke. Con quien comparte un pequeño niño de cuatro años y es padrastro de un joven de 16 años, a quien Kirke tuvo en una relación pasada.

Más allá de saber que son gemelos idénticos, ni Penn ni Domino han dado a conocer más información, como el nombre o el día de nacimiento de los pequeños. Pero sin duda es una gran noticia para los fans del carismático y guapo actor, quienes no dudaron en inundar las redes con mensajes de cariño y felicitaciones para la pareja.