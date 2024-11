Nuevos detalles continúan saliendo en contra de Sean Diddy Combs, quien se encuentra detenido desde el pasado 16 de septiembre en en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn por una serie de delitos, incluidos tráfico sexual, crimen organizado, violación, portación de armas y transporte de personas de prostitución.

La fotógrafa oficial de las fiestas de Sean Diddy Combs del rapero reveló parte de lo que sucedía en dichas White Parties: “Tenía mucho entretenimiento, mujeres bailando muy sexy y vestidas de ángel”, dijo para el programa El Gordo y la Flaca, y añadió que ella misma fue quien descurbió el romance del rapero con Jennifer Lopez: “Fui a la fiesta y vi a JLo con P. Diddy en un balcón del cuarto de él, y ellos se estaban besando cuando los fotografié . (...) Una vez vi bailarinas sin ropa en la piscina, esas chicas siempre estaban desnudas”.

Ahora, en un documental de TMZ titulado TMZ Presents The Downfall of Diddy: Inside the Freak Offs, la cantante, Tanea Wallace, reveló lo que presenció en uno de estos controversiales eventos en el 2018.

Nuevos detalles sobre las fiestas de Sean Diddy Combs: había niñas vestidas como Barbies

De acuerdo a las declaraciones de Wallace, algunos invitados estaban desnudos mientras consumían sustancias nocivas, y añadió que uno de ellos era Sean Diddy Combs, quien se estaba complaciendo públicamente en el patio trasero. Lo más perturbador es que la artista dijo que había personas pequeñas (niños) paradas en una esquina dentro de una de las habitaciones del rapero

“(Estaban) vestidas como pequeñas Barbies Harajuku, con lápiz labial rojo, luciendo realmente sexys, ya sabes, reveladoras, lindas. Así que pensé, ¿qué demonios?’”, expresó.

Anteriormente, circuló en Internet un video en el que aparece la exesposa de Ben Affleck, Jennifer Lopez, en la casa de Sean Diddy Combs rodeada por varios niños, lo que desató controversia entre los usuarios de las redes sociales. Si bien no hay indicios de que se trate de alguna acción ilícita, algunos comentarios como "¿Tienen un niño sobre la mesa?”, “OMG! Los botes de aceite”, “Partiendo de la base que hay niños rodeados de adultos no se tú.. pero raro y turbio sí que es”, “Diddy saludando y nadie de las niñas lo saludó", “En la mesa están los tarros de aceite”, "¿Y el que está mirando hacia adentro? ¡Mirando a los niños!” y “Que esos niños eran las víctimas, por eso se ríen y el de lentes no deja de mirarlos”, comentaron.