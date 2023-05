North West está siguiendo los pasos de su madre y a sus nueve años ya es toda una celebridad; ¡mira cómo rindió homenaje a la Met Gala 2023!

Ser la hija de Kim Kardashian implica estar bajo los reflectores diariamente, pero ese es un detalle que no le molesta en lo absoluto a North West, la hija mayor de la multimillonaria y Kanye West. Y es que, con nueve años de edad, la pequeña ya nos ha dado varias lecciones de moda durante los últimos años, especialmente en la Paris Fashion Week 2022, en donde fue vista con collares, anillos, gafas de sol e incluso atrevidos piercings.

“Siempre tiene algo que decir de mis looks pero, ¿sabes qué? Ella tiene su estilo y yo tengo el mío. Déjame ser yo misma y yo te dejaré ser tú misma, ese es el enfoque que empleo con mis hijos”, reveló hace algunos meses Kim sobre el estilo de su hija.

La Met Gala 2023 no fue la excepción, pues a pesar de que una de las reglas del evento es prohibir la entrada a menores de edad, North no perdió la oportunidad de vestirse acorde a la temática: ⁣"Karl Lagerfeld: A Line of Beauty”.

Tienes que ver a North West vestida acorde a la temática de la Met Gala 2023

Kim Kardashian no llegó sola a Nueva York; North West y Penelope Disick fueron sus compañeras de viaje, y aunque no fueron invitadas a la Met Gala, las pequeñas rindieron tributo al evento al vestirse acorde a la temática del evento organizado por Anna Wintour.

Al bajar de su automóvil, North y Penelope fueron fotografiadas por los paparazzis utilizando atuendos inspirados en Karl Lagerfeld; mientras que la hija de Kim y Kanye lució un top de cuero negro de manga corta, pantalones negros y gafas de sol Chanel, Penelope, la hija de Kourtney Kardashian y Scott Disick portó un abrigo gris con solapas amarillas sobre una camisa negra, una falda de cuero, botas negras y lentes de sol.

North West Foto: Getty Images

North West Foto: Getty Images

Para sorprender a su madre antes de la Met Gala, North le organizó a Kim una exclusiva fiesta de spa decorada con inciensos, velas, flores naturales y más: “Qué dulce es North por sorprenderme esta noche con esto para relajarnos antes de la MET”, escribió Kim Kardashian en su publicación en historias de Instagram.