Los Bridgerton: estas son las pistas de la cuarta temporada, según la showrunner de la serie

Jess Brownell, la showrunner de la exitosa serie de Netflix Bridgerton

La tercera temporada de Los Bridgerton ha cerrado la encantadora historia de Colin y Penelope Featherington, pero los fans esperan con impaciencia las próximas historias de romance y escándalos sociales de la siguiente temporada.

Durante una entrevista con Reuters, Brownell, que asumió la dirección de la popular serie tras la salida de Chris Van Dusen, prometió que se avecinan novedades sobre la cuarta temporada: “Haremos un anuncio sobre la próxima temporada más pronto que tarde. Puedo adelantarles que será muy jugosa”.

“Creo que como guionista perfeccionas tus habilidades cada temporada. Y como showrunner, siento que he aprendido mucho en el trabajo esta temporada, pero ahora estoy realmente disfrutando y jugando y pasándolo bien”.

Cada entrega de Bridgerton se centra en un hermano diferente de la familia mientras navegan por los entresijos del amor. La serie, basada en las novelas de Julia Quinn, se ha ganado el corazón de los espectadores con su acertada mezcla de elementos históricos y amor.

¿Qué pasará con los hermanos Bridgerton?

Una de las preguntas recurrentes de los fans es sobre cuál de los hermanos Bridgerton será el próximo protagonista de la cuarta temporada. En una entrevista con Glamour, Jess Brownell, dijo que la elección está entre Benedict, Eloise o Francesca, señalando que cada personaje todavía tiene importantes acontecimientos que explorar.

“Creo que podemos ser francos sobre el hecho de que es Benedict, Eloise o Francesca. A los tres les queda mucho por crecer, y eso es muy intencionado”.

La serie ha seguido la secuencia de las novelas de Julia Quinn, cada una dedicada a un hermano Bridgerton diferente. Sin embargo, en la tercera temporada fue Colin fue el protagonista, saltándose a Benedict, que originalmente era el siguiente en la serie literaria. Esta elección ha despertado la curiosidad sobre si la próxima temporada retomará a este último como el protagonista.

A juzgar por el final de la tercera temporada, con una mención al baile de máscaras de Lady Bridgerton, un acontecimiento importante en la historia de Benedict en las novelas, todo indica que así será.

Otra opción es Eloise, que concluyó la tercera temporada con planes de viajar por el mundo. Su historia sigue a la de Colin en la secuencia de los libros.

Por último, Francesca tiene breves pero convincentes escenas en el final de la tercera temporada, las cuales insinúan que se está gestando una historia más amplia para ella. Francesca se traslada a Escocia con su nuevo marido y el primo de éste, estableciendo un dramático telón de fondo que coincide con su historia en el libro When He Was Wicked.