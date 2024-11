Lizzo ha bajado mucho de peso y los internautas aseguran que es gracias a la famosa medicina que está de moda en Hollywood

Este 2024, Ozempic dio mucho de qué hablar en las redes sociales, pero sobre todo entre las celebridades de Hollywood. Se trata de una medicina que, si bien es utilizado por los diabéticos tipo 2 o por personas con obesidad para bajar los niveles de azúcar en la sangre, regular la insulina e incluso reducir riesgos cardiovasculares, también está siendo consumida por otras personas con el único objetivo de bajar de peso (aunque no tengan obesidad).

Supuestamente, celebridades como Chelsea Handler, Elon Musk, Amy Schumer y Kim Kardashian han logrado bajar varios kilos de forma rápida y efectiva gracias a Ozempic, y ahora es a Lizzo a quien están sumando a esta lista.

Lizzo asombra por su pérdida de peso y responde a quienes aseguran que es gracias a Ozempic

Además de ser una reconocida cantante en la industria musical, Lizzo es una fiel promotora del body positive. Para la artista, normalizar cualquier tipo de cuerpo se ha convertido en uno de sus principales objetivos, por lo que constantemente utiliza su fama e influencia en las redes sociales para empoderar a las personas con sobrepeso. Sin embargo, Lizzo está siendo víctima de algunos comentarios malintencionados en los que se señala que ha recurrido a Ozempic para bajar de peso, lo cual se contrapone a su lucha por la diversidad corporal.

La intérprete de About Damn Time dio a saber a través de un video que su cambio físico se debe a sus hábitos diarios y no a Ozempic, como señalan algunos haters en redes sociales: “Cuando finalmente te acusan de usar Ozempic después de 5 meses de entrenamiento con pesas y déficit calórico”, escribió.

Lizzo también recurre a caminatas diarias, sesiones de pilates y una dieta de déficit calórico para mantenerse en forma.

Anteriormente, Lizzo reveló para The New York Times que está llevando una rutina para mantenerse saludable y bajar de peso: “He estado siendo metódica, perdiendo peso muy lentamente. No lo veo realmente porque, si alguien que está en un proceso natural de pérdida de peso sabe, perder kilos es, de hecho, lo más lento del mundo y no realmente lo notas hasta que lo notas. También la balanza no se está moviendo. Pero de todos modos, eso no importa. Estoy muy orgullosa de mi estilo de vida actual”.