Las Kardashian en general siempre dan de qué hablar cuando se trata de cirugías estéticas y transformaciones físicas, y es que Khloé, Kim, Kourtney, Kendall y Kylie han pasado en distintas ocasiones por el quirófano, pero quien ha estado en boca de todos últimamente por lo mucho que ha bajado de peso es Khloé.

En diversas ocasiones, la empresaria ha confesado tener inseguridades con respecto a su físico, es por eso que nunca se atreve a subir sus fotografías sin editarlas previamente.

“Como alguien que ha luchado con la imagen corporal durante toda su vida, cuando alguien te toma una foto que no es halagadora con mala iluminación o no captura tu cuerpo de la forma en que está después de trabajar duro para llegar a este punto y luego compartirlo con el mundo, debe tener todo el derecho a pedir que no se comparta, independientemente de quién seas”, dijo Khloé cuando se publicó por accidente una foto suya sin retocar.

Sin embargo, ahora que está adoptando un estilo de vida saludable, Khloé se siente mucho más segura con su cuerpo e incluso se especula que se quitó los implantes de glúteos que tenía.

Las fotos de Khloé Kardashian que dejaron al descubierto sus implantes de glúteos

Hace algún tiempo, Khloé publicó en su Instagram una rutina de ejercicio, y una de sus seguidoras no tardó en señalar que se le marcaban los implantes de glúteos a través de los leggings.

“Dios mío, se le notan los implantes cuando se estira. Una segunda capa de su trasero encima de su trasero”.

Sin embargo, la multimillonaria no se quedó callada y le respondió: “LOL tontita, es el diseño de la costura de los leggings. ¡Qué divertido! Ustedes solo quieren creer cualquier cosa mala”, expresó para desmentir la teoría de la fan.

¡Mira las fotos!