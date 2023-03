Selena Gomez y Zayn Malik están en boca de todos debido a que desataron rumores de romance hace algunos días, luego de que la hostess de un exclusivo restaurante de Nueva York atendiera a los cantantes y fueran testigo de cómo se besaban en público.

Según People, la mujer fue testigo de la cita romántica que tuvieron Malik y Gomez y todo se viralizó cuando una usuaria de TikTok compartió el mensaje de texto que le envió su amiga, informándole que ella misma atendió a la supuesta nueva pareja en uno de los establecimientos a los que asisten las celebridades más famosos de Hollywood.

“Selena Gomez y Zayn entraron al restaurante tomados de la mano besándose y los senté”, dice el mensaje de texto.

Pero ¿qué piensa Gigi Hadid al respecto?

La reacción de Gigi Hadid ante el posible romance de Zayn Malik y Selena Gomez

Zayn Malik y Gigi Hadid mantuvieron un noviazgo durante varios años e incluso tuvieron una hija juntos: Khai. Sin embargo, hace ya tiempo que la ex pareja decidió continuar su camino por separado, aunque actualmente llevan una relación cordial por el bien de su bebé.

Se dice que Gigi comenzó un romance con Leonardo DiCaprio, mientras que Zayn estaría dándose una oportunidad con Selena Gomez. Ahora que se dio a conocer el romance del ex integrante de One Direction con la protagonista de Only Murders In The Building, algunas fuentes cercanas revelaron cuál fue la reacción de Hadid.

De acuerdo a Daily Mail, Gigi Hadid no tiene ningún problema con que su ex rehaga su vida con Selena Gomez, siempre y cuando estén en una relación feliz y estable.