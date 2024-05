Una larga lista de parejas de celebridades le ha puesto punto final a su relación tras asistir a la Met Gala, ¿coincidencia o maldición?

No todo es glamour en la Met Gala, sino también corazones rotos. Y es que se cree que las parejas de famosos que asisten juntas al evento terminan separándose. Tal ha sido el caso de Gigi Hadid y Zayn Malik, Selena Gomez y The Weeknd y más. ¿Están los asistentes de este año destinados a separarse de su media naranja tras la Met Gala 2024? Solo el tiempo dirá...

La maldición de la Met Gala: las parejas que se han separado tras asistir juntos

Kim Kardashian y Pete Davidson

Kim y Pete debutaron como pareja en la Met Gala 2022, sin embargo, poco después le pusieron punto final a su relación. De acuerdo a información de E! Entertainment, Kim Kardashian y Pete Davidson terminaron su romance, pero continúan siendo buenos amigos.

“Kim y Pete han decidido ser solo amigos. Se quieren y se respetan mucho, pero descubrieron que la larga distancia y sus exigentes horarios hacían muy difícil mantener una relación”, dijo una fuente cercana a la ex pareja.

Gigi Hadid y Zayn Malik

Los artistas deslumbraron como pareja en la Met Gala del 2016, pero tiempo después todo se derrumbó entre ellos. Gigi Hadid y Zayn Malik fueron la pareja del momento durante mucho tiempo. La modelo y el intérprete de Pillow Talk mantuvieron un romance intermitente que culminó con el nacimiento de su hija, Khai, y con una turbulenta separación. Mientras que el ex integrante de One Direction no ha sido vinculado de forma sentimental con nadie, Gigi se encuentra dándose una segunda oportunidad en el amor con uno de los galanes más cotizados de Hollywood: Bradley Cooper.

Selena Gomez y The Weeknd

La expareja se robó la atención de los camarógrafos en la Met Gala 2017, pero cinco meses después terminaron su relación.

“Fue más una ruptura mutua. Estaban distantes por el trabajo. No terminaron de mala manera. La relación había terminado básicamente antes de que Justin Bieber y Selena salieran.

La distancia estaba bien al principio y estaban tratando de hacer que funcione, pero luego Selena realmente necesitaba más de lo que The Weeknd podía darle. Ella lo necesitaba más presente. Las peleas no eran enormes y solo pasaban más a medida que pasaba el tiempo. Selena y Abel estuvieron de acuerdo en que esta relación no iba a funcionar debido a su apretada agenda, pero Selena era la que quería terminarla. No se sentía segura mientras él estaba ausente, y el cronograma los conflictos se pusieron muy agotadores para ella. Todavía están hablando y seguirán siendo amigos”, reveló E! News.

Kylie Jenner y Travis Scott

Después de asistir juntos a la Met Gala 2018, Kylie y Travis se separaron por primera vez a pesar de tener una hija juntos, poco tiempo después regresaron pero en el 2023 terminaron de manera definitiva, meses después de haberle dado la bienvenida a su segundo hijo juntos.

Lili Reinhart y Cole Sprouse

Los protagonistas de Riverdale fueron juntos a la Met Gala 2018 y a la del 2019, pero lamentablemente un año después tomaron caminos separados.

“Lili y Cole estaban en un buen lugar cuando las filmaciones se pusieron en pausa debido a la cuarentena por el coronavirus, pero han estado en aislamiento por separado y la distancia nunca ha sido buena en su relación”.

Grimes y Elon Musk

Después de asistir a la Met Gala 2018, la expareja comenzó a tener diferencias y se separaron tan solo unos meses después. Mantuvieron una relación intermitente, pero tres años después le pusieron punto final a su romance de manera definitiva.

Getty Images



FKA Twigs y Robert Pattinson

Los artistas comenzaron a salir en el 2014 y se comprometieron un año después. Posteriormente asistieron juntos a la Met Gala 2017, pero en octubre del mismo año terminaron separándose.

“Han estado por todos lados. No se han visto en probablemente dos meses”, dijeron varias fuentes