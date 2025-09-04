¡Justin Bieber lanzará otro álbum musical esta noche!

Justin dejó en claro que SWAG solo es el inicio de su renacer musical

El cantante canadiense que nos enamoró por completo desde que tenía 13 y bailaba por el escenario con su característico fleco de lado, está más firme que nunca en demostrar que está listo para regresar con todo a la música.

Ya que después de años lejos del estudio de grabación, Justin nos sorprendió el pasado 11 de julio al lanzar su tan esperado séptimo álbum de estudio titulado SWAG.

El cual en cuestión de horas amasó millones de reproducciones y fue muy bien recibido por sus fans y algunos críticos. Pero este no será el único disco que Justin lance este año, ya que acaba de anunciar una segunda entrega de SWAG.

¿Cuándo sale SWAG II?

Fue a través de redes sociales que el intérprete de “Daisies” dio a conocer que SWAG II saldrá a la medianoche del 4 de septiembre.

De momento no se sabe más al respecto, pero si este álbum es tan bueno como el primero, puede que estemos viendo el renacer de Justin como uno de los representantes actuales más importantes de la música pop.