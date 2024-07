¿Quién es el “Hombre de los 1.000 hijos” que inspiró la nueva docuserie de Netflix?

“¿Y si te dijera que hay un hombre vivo que quizá haya engendrado más de mil niños?”. Esta demoledora y perturbadora frase es de la nueva docuserie de Netflix “The man with 1000 kids” (El hombre de los 1.000 hijos).

Ese hombre es Jonathan Jacob Meijer, un músico y YouTuber neerlandés cuya historia se retrata en esta serie. El hombre de los 1.000 hijos cuenta los testimonios de padres de familia que se enteraron de que el donante de esperma de sus hijos hizo múltiples donaciones para procrear a unos 550 niños en varios países, según sus propios cálculos y cifras de la Fundación Donorkind.

Muchos de estos padres se sintieron engañados al enterarse de la cantidad de donaciones que hizo Meijer, pero él se defiende diciendo que su único objetivo era ayudarlos a hacer realidad su sueño de tener hijos.

El músico donó su esperma al menos a 13 clínicas de Países Bajos y otros países. Comenzó a hacerlo en el año 2007. También utilizó las redes sociales para acercarse a parejas que buscaran un donante para una inseminación artificial, según información de la Fundación holandesa Donorkind, que representa los intereses de los hijos de donantes.

Jonathan Jacob Meijer

Meijer aseguró que su proceso era confiable y responsable, ya que sólo cobraba los gastos de viaje, les daba el mejor esperma a las parejas y cada mes se realizaba pruebas de enfermedades de transmisión sexual.

La historia de Meijer se dio a conocer por primera vez en 2017, por lo que se le prohibió donar a clínicas en Países Bajos, según Reuters. Sin embargo, continúo haciéndolo y en 2023 una madre y la fundación Donorkind presentaron una demanda civil contra él.

Lo acusaban de mentir sobre la cantidad de niños que nacieron como resultado de sus donaciones de esperma y solicitaban que se le prohibiera realizar nuevas donaciones, dejar de comunicarse con los futuros padres y escribir a las clínicas que almacenaban su esperma para que fuera destruido.

“Nunca pensé en tener tanto hijos cuando era joven, cuando me convertí en donante y noté cuántos padres estaban contentos con mi ayuda y me querían como donante, todo fue muy rápido y me di cuenta de que podría llegar a un gran número de niños”, aseguró.

Dependiendo de la ley del país en turno, un donante de semen puede tener alrededor de 25 hijos. Sin embargo, en algunas ocasiones se rompen los protocolos y se pueden llegar a acuerdos económicos de manera privada.

El propio Meijer calificó a la serie de Netflix como “una historia sensacionalista muy barata”, según un correo electrónico enviado a CNN.

La docuserie dirigida por Josh Allott hace énfasis en la manipulación, el fraude y el lucro económico que sufren cientos de familias que buscan una opción para la maternidad.