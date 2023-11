El famoso cantante ya abordó las críticas que recibió durante su presentación en el Corona Capital 20

El Corona Capital 2023 llegó con algunas increíbles bandas musicales que lo han dejado todo en el escenario. Blur, The Black Keys, 30 Seconds To Mars, Black Kids, Niall Horan, Olivia Dean, Parcels, Patrick Watson, Arcade Fire, Pulp, Alanis Morissette, The Hives y Hot Chip son algunos de los artistas que conforman el lineup del festival de música, sin embargo, hay un cantante en específico que se vio envuelto en una gran polémica después de ser acusado de hacer playback. Te estamos hablando de León Larregui.

Corona Capital 2023: El aparente playback del que todos hablan

El vocalista de Zoé, León Larregui, subió al escenario para cantar con Phoenix y fue severamente criticado por supuestamente haber hecho playback.

La polémica del primer día del #CoronaCapital23 ¿Hizo León Larregui playback con Phoenix? pic.twitter.com/iYIukb9odN — Me Hace Ruido (@mehaceruido) November 18, 2023

Sin embargo, el cantante ya abordó dichos señalamientos a través de Twitter:

“Qué ignorante me parece escuchar comentarios como de este imbécil aquí, acusándome de playback, las únicas veces que he tenido que recurrir a ese, si deshonroso recurso fue por haber perdido la voz y para no cancelar. 5 veces máximo en 39 años. Lo que pasó ayer está fuera de mi control, ni es Zoe ni es León, sólo los ingenieros de sala de esta banda decidieron por nervio o por error, irse con las pistas. Si quieres hablar de playback pregúntale a tu mama”, escribió.

Que ignorante me parece escuchar comentarios como de este imbecil aqui, acusandome de playback.las unicas veces que he tenido que recirrir a ese , si deshonroso recurso fue por haber perdido la voz y para no cancelar. 5 veces maximo en 39 anos…Lo que paso ayer , esta fuera de… https://t.co/fFhF6LmPwP — Leon Larregui (@LeonBenLarregui) November 18, 2023

Pulp regaló pulparindos

Otro de los momentos que más dio de qué hablar fue cuando Pulp se presentó en el escenario, pues fue una de las bandas más esperadas del Corona Capital 2023. A mitad de su presentación —después de interpretar This is hardcore—, el vocalista, Jarvis Cocker, lanzó pulparindos al público. ¿Cómo fue que decidieron consentir a sus fanáticos con este icónico dulce mexicano?

Resulta que los fans mexicanos de Pulp se hacen llamar “pulparindos”, por lo que la banda tuvo la idea de obsequiarles algunos.

“Los fans mexicanos también son muy hardcore, se hacen llamar pulparindos, y por eso aquí van algunos”, dijo el vocalista.