‘Cenicienta’ de Karol Sevilla rompe con el estereotipo de la relación de cuento de hadas

Karol Sevilla arranca una nueva etapa en su carrera artística con una canción que resulta ser un parteaguas en su trayectoria musical: Cenicienta.

Cenicienta es un tema musical con el que Karol Sevilla le grita al mundo que ya no es una niña Disney, sino una mujer empoderada y autosuficiente que no necesita de nadie para salir adelante.

‘Cenicienta’ rompe el esquema de niña buena, a lo que su público está acostumbrado verla y escucharla, esto la motivó a escribir una canción donde pone a flor de piel sus sentimientos y busca que sus fans aprecien lo que verdaderamente es, una mujer independiente, que no necesita de los recursos o halagos de un hombre para sentirse bien y salir adelante. Es una canción nacida para empoderar.

No te pierdas todo lo que nos contó la cantante sobre Cenicienta, una producción donde los beats le dan la bienvenida a esta nueva etapa.

Cortesía

¿Cómo surge la idea de crear Cenicienta, tu nuevo sencillo?

Cenicienta para mí es como mi lado adolescente, esta onda de que quería realmente tener mi propia voz en la música. Para mí fue un parteaguas muy importante en el que descubrí que puedo tener una propia voz, una propia identidad y en la que me puedo conectar con el público. Una como artista está acostumbrada a que te posicionen como mujer de un lado que no corresponde, entonces creo que llevo una carrera tan grande desde los 6 años que me cansé un poco de esto. Así nació Cenicienta, que justo es una canción de empoderamiento en general, no solamente para las mujeres, sino también en general de empoderarnos, de decir que no necesitamos a nadie que nos diga que somos autosuficientes, que la vida puede dar 1000 vueltas, pero yo creo que tengo los calzones bien puestos como para salir adelante y saber qué hacer.

Hay una parte de la canción que dice ‘si la vida te da limones’ pues en ese momento me hago una limonada, es ese significado de lo que me dé la vida yo hago lo que tenga que hacer. Y bueno, justo no necesito una zapatilla de cristal también haciendo un poco referencia a que pues ya terminó la chica, la princesa Disney, la que mucha gente creció con ella y obviamente no es un personaje el cual para mí sea una sombra, pero aún así hoy crecí, hoy soy diferente y creo que Cenicienta habla mucho de este empoderamiento que hoy traigo como persona.

¿Cómo fue el proceso para escribir la letra de la canción?

Yo estaba como en un momento muy canónico en mi vida en el que dije ‘quiero componer algo así' y le hablé a José Luis Roma y le dije ‘oye José Luis, quiero ir a componer una canción contigo, tú eres el indicado’. Fui a su estudio y le dije ‘tengo ganas de componer algo así de que no soy una princesa’, empezamos a componer los dos juntos y nació Cenicienta, primero como una onda muy Gloria Trevi, pero después obviamente me empecé a juntar con más amigos que le dieron una vuelta para que fuera más electrónico, más antro y la verdad es que Cenicienta fue como de esas canciones de las que están en el baúl y no te das cuenta que son muy buenas rolas.

Crecimos con estas películas de Disney en donde te enseñan que el amor es color de rosa, ¿de qué forma crees que esta canción rompe con el estereotipo de la relación ideal?

Creo que rompe demasiado, hoy en pleno 2024 creo que estamos en un año en el que creo que ya somos mucho más autosuficientes, también lo podemos ver con las nuevas princesas, como Mérida que nunca la consideraron princesa porque nunca necesitó un príncipe azul, después empezaron estas nuevas generaciones como Elsa la de Frozen, que ya no necesitaba un príncipe porque era autosuficiente. Creo que hoy vivimos en un mundo en el que una como mujer no necesitas a alguien para ser autosuficiente o para salir adelante, y yo que al final tengo una mochila de responsabilidad porque soy una voz muy importante para una generación que puedo decirte que es una generación chiquita pero también una generación adolescente adulto, creo que es una responsabilidad de poderles decir que las cosas cambian.

Cortesía

¿Crees que esta nueva etapa en tu carrera artística va de la mano con la evolución que ha tenido como mujer?

Sí, creo que el crecimiento ha sido poco a poco pero creo que también ha sido muy visible al momento de componer una canción. Y creo que hoy estamos en un momento de la música donde todo es súper loco porque es hoy escuchamos un poco de todo, canciones que pueden ser muy poéticas, pero también escuchamos canciones que musicalmente y en letra pueden ser lo más de bizarro del mundo y la gente lo escucha. Creo que hoy la música es súper versátil, pero yo con la mía lo que quiero reflejar es mi propia identidad, es ser sincera por primera vez en mi vida, no estoy siendo un personaje, estoy siendo Karol Sevilla contando su historia, contando la primera vez que se enamoró, la primera vez que le rompieron el corazón, contando esta parte de mi de de querer crecer, de querer salir adelante, de que la gente, los medios y el público ya me dejen de ver como una niña Disney y me vea como una mujer.