The Cure, Pulp, Blur y más en el cartel del Corona Capital CDMX 2023

¿Qué artistas se presentarán en la nueva edición del festival? ¡Te traemos todos los detalles del Corona Capital 2023!

Desde el 2010, el Corona Capital ha sido el festival en donde se han presentado algunos de los cantantes y bandas musicales más reconocidos a nivel internacional, tal es el caso de Miley Cyrus, My Chemical Romance, Florence and the Machine, Arctic Monkeys, Lil Nas X, Paramore, Tame Impala, Disclosure, Twenty One Pilots y más. Este año se le suman más nombres al festival anual de rock y música alternativa, ¡sigue leyendo y entérate del cartel completo del Corona Capital 2023!

The Cure, Pulp, Blur y más en el cartel del Corona Capital 2023

Serán los días 17, 18 y 19 de noviembre cuando se lleve a cabo la nueva edición del festival de musica en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez en la Ciudad de México. Mientras que viernes el evento será liderado por Arcade Fire, Pulp y Alanis Morissette, el sábado tendrá a Blur, The Black Keys y Thirty Seconds To Mars como headliners. El domingo no se queda atrás, pues The Cure, Pet Shop Boys y The Chemical Brothers tocarán en el escenario principal del Corona Capital.

¿Cuándo es la preventa para el Corona Capital 2023?

Será el 9 de junio a las 14:00 cuando inicie la preventa del reconocido festival de música, sin embargo, únicamente los clientes de Citibanamex con tarjeta oro podrán tener acceso. Por su parte, la venta Prestige comenzará el 7 de junio y Priority el 8 de junio.