Captan a Selena Gomez corriendo por las calles de NY vestida de novia

Al ser una de las celebridades más exitosas y famosas a nivel internacional, Selena Gomez está constantemente expuesta a críticas ofensivas y burlas por parte de los haters e incluso de otros artistas, como Kylie Jenner y Hailey Baldwin, quienes —supuestamene— se burlaron de las cejas de la intérprete de Lose You To Love Me.

Sin embargo, los comentarios negativos solo han hecho que Gomez confíe más en su belleza natural y en su autenticidad, por lo que durante los últimos días ha publicado algunas fotografías de ella sin peinar y sin una sola gota de maquillaje, porque no hay nada más bonito que el amor propio.

Ahora, la cantante y actriz se volvió tendencia en redes sociales después de haber sido vista con un vestido de novia en Nueva York, ¿cuál es el contexto de estas fotografías?

Captan a Selena Gomez corriendo por las calles vestida de novia

Selena Gomez sorprendió a todos al aparecer con un vestido de novia mientras filmaba la tercera temporada de Only Murders In The Building con su coprotagonista Steve Martin. En las fotos tomadas en Nueva York, Selena lucía radiante con un vestido de novia sin tirantes con una falda de tul.

La artista de 30 años de edad complementó el atuendo con un velo forrado de encaje, un peinado recogido y aretes a juego.

Foto: Getty Images

Foto: Getty Images

Foto: Getty Images

Ahora ya tenemos una idea de cómo se verá Selena Gomez vestida de novia <3.