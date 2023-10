Uno de los mayores traumas de Britney Spears fue que privaran su libertad reproductiva; así fue como le implantaron un DIU a la fuerza

El mundo la conoce como la Princesa del Pop, pero pocas personas saben los detalles de la oscura vida de Britney Spears. Por lo mismo, la intérprete de Lucky decidió plasmar las etapas más difíciles de su vida en “The Woman in Me”, un libro que contiene sus memorias y que serán publicadas el próximo 24 de octubre. En el texto, Spears recuerda diferentes épocas de su vida, como el aborto que sufrió al lado de Justin Timberlake, con quien mantuvo una relación mediática y polémica durante tres años.

La cantante también aborda lo que vivió durante la tutela de 14 años a manos de su padre, quien ejerció maltrato de diferentes formas en contra de la cantante. Por ejemplo, Britney Spears vivía sin su propio dinero o pasaporte, por lo que dependía completamente de su padre, además de que no podía tomar sus propias decisiones en lo que se refiere a amistades, citas románticas o incluso la decoración de su casa. La artista también sufrió abuso psicológico, pues su padre le decía que el cuerpo de quien era su novio en aquel momento era perfecto y que ella necesitaba trabajar en el suyo y ejercitarse. En resumen, Britney asegura que su padre “la trató como a un perro” durante todos esos años.

Britney Spears y cómo le implantaron un DIU a la fuerza

En el 2007, Britney causó revuelo al protagonizar un episodio de psicosis en el que se afeitó la cabeza por completo, y ahora por fin ha revelado la razón detrás de esta decisión.

“Me habían observado mucho mientras crecía. Me miraron de arriba abajo, la gente me decía lo que pensaban de mi cuerpo, desde que era adolescente. Afeitarme la cabeza y comportarme mal eran mis formas de contraatacar.

Fue después de este oscuro episodio que comenzó otra difícil etapa para Britney: dio inicio la tutelada encabezada por su padre: “Bajo la tutela me hicieron comprender que esos días ya habían terminado”, escribe. “Tuve que dejarme crecer el pelo y volver a estar en forma. Tenía que acostarme temprano y tomar cualquier medicamento que me dijeran”, reveló.

Pero no olvidemos otro detalle traumático en la vida de la artista: cuando su padre hizo que le implantaron un DIU a la fuerza para que no pudiera tener hijos ni libertad reproductiva.

“Me gustaría tener la posibilidad de casarme y tener un bebé", dijo hace algunos años en corte Britney Spears. “Me dijeron que con esta custodia no puedo casarme ni tener un bebé", expresó y añadió que durante mucho tiempo pidió que se le retirara el DIU: “Este supuesto equipo no me deja ir al doctor, porque ellos no quieren que… yo tenga otros hijos”, reveló en aquel entonces.