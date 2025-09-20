Bad Bunny enfrenta una demanda millonaria por una de las cosas más emblemáticas de su residencia en Puerto Rico

La casita que nos enamoró en la residencia de Bad Bunny en Puerto Rico le acaba de ganar una demanda millonaria

Si alguien tomó por sorpresa al mundo, sin duda fue Bad Bunny, el cantante puertorriqueño que, después de años de trabajo, conquistó a miles de personas con su icónico álbum “Un verano sin ti”, el cual le ganó fama y respeto a nivel internacional.

Aunque ese disco parecía difícil de superar, Benito tenía en claro que esto solo era el inicio de una gran etapa para él. Aunque su siguiente álbum lanzado en 2023 (Nadie sabe lo que va a pasar mañana) no tuvo el éxito que su predecesor, lo que seguía para Bad Bunny era un éxito rotundo.

Así fue que en 2025 Benito nos presenta una versión de él más auténtica a sí mismo y nos hace caer perdidamente enamorados de Puerto Rico. Ya que con su álbum “Debí tirar más fotos” nos dio grandes éxitos acompañados de un vistazo bastante humano y crudo de lo que es la música para él y cómo ha sido un medio para dar a conocer la complicada situación que ha vivido PR por años.

En este darle visibilidad a su país, es que Benito decide realizar una residencia en Puerto Rico, la cual arrancó el 11 de julio y concluye el 20 de septiembre. Lo cual estaba a nada de ser un gran cierre en este capítulo para Bad Bunny, tomó un giro bastante amargo, ya que uno de los elementos más emblemáticos de este álbum y residencia fue motivo para recibir una demanda millonaria.

¿Por qué están demandando a Bad Bunny?

Regresando un poco al estreno del álbum “Debí tirar más fotos”, recordemos que Benito lanzó un pequeño cortometraje homónimo al disco, en el cual, en un punto del video, podemos ver una casita rosa en medio de la nada rodeada de naturaleza. La cual posteriormente sería replicada para formar parte de la escenografía de su residencia en Puerto Rico.

Aunque se convirtió en parte fundamental del look de esta era para el cantante, también sería motivo de una demanda por parte del dueño de la casa, Román Carrasco Delgado, un hombre retirado de 84 años, que ahora asegura sufrir acoso por parte de los fans del cantante al visitar de manera constante su casa. Incluso ha comentado que llegan camiones llenos de turistas que invaden su propiedad y privacidad.

Pero el problema no se detiene ahí, ya que el señor Román, según lo informado por The Associated Press, sí autorizó que se hiciera un scouting y uso de la casa para el video inicial, pero que no se detalló en qué otras maneras se usaría la casita. Solo de este primer acuerdo, Román recibió dos cheques por 5,200 dólares. Lo cual se ha considerado muy bajo comparado con las ganancias que se han recibido por el uso de imagen de su hogar.

En la demanda también se asegura que don Román no sabe leer ni escribir, por lo que al momento de firmar de manera digital el documento inicial de autorización de uso de la casita para el video, no sabía realmente qué estaba firmado.

También acusan al equipo legal de Bad Bunny de usar de manera indebida esta primera firma para transferirla de manera fraudulenta en otros documentos, en los cuales se autorizaba para distintos usos de la imagen de la casita. Documentos de los cuales nunca se le consultó a Ramón.

¿Para cuánto dinero es la demanda de Román Carrasco hacia Bad Bunny?

Ante el constante acoso que ha recibido don Román, el abuso de confianza por parte del equipo legal de Bad Bunny y acusaciones de enriquecimiento ilícito por parte de Benito y las empresas Rimas Entertainment LLC, Move Concerts PR INC y A1 Productions, LLC, es que el dueño de la casita pide al menos un millón de dólares como indemnización.

¿Qué ha dicho Bad Bunny al respecto?

De momento, ni el cantante ni su equipo legal han salido a hablar al respecto, por lo que estamos a la espera de nueva información o alguna actualización del estado de la demanda si es que no se llega a un acuerdo.