“Kourtney luce idéntica a ella”, expresó una usuaria al ver las viejas fotografías de Kris Jenner

Tanto Kris Jenner como sus hijas, Kim, Kendall, Kylie, Kourtney y Khloé, son conocidas por ser fieles seguidoras de las cirugías estéticas y el bisturí. La matriarca del clan incluso ha detallado a qué tipo de procedimientos se ha sometido a lo largo de los años.

“Me he hecho bótox, láser y cosas de esas”, dijo anteriormente Kris en una de las temporadas del reality show que la volvió multimillonaria, Keeping Up With The Kardashians. Además también confesó que en la década de los años 80 se sometió a una operación para aumentarse el pecho, pero en el 2010 se arrepintió y decidió revertirla. Otras fuentes también han revelado que aparentemente, Kris Jenner se realizó una rinoplastia y un lifting facial con el objetivo de reducir la papada, aumentar sus labios y pómulos.

Pero ¿cómo lucía la exitosa empresaria durante su juventud?

Así lucía Kris Jenner en bikini a la edad de Kendall Jenner

A través de Instagram, Kris Jenner felicitó a una de sus más grandes amigas y compartió algunas fotografías de su juventud. De acuerdo a la leyenda que escribió la matriarca del clan Kardashian, Faye Resnick y ella se conocieron cuando tenían 32 años de edad, cuatro años más de los que tiene actualmente Kendall Jenner.

¡¡Feliz cumpleaños a mi hermosa niña @fayeresnick!! ¡¡No puedo creer que nos conocimos en el preescolar cuando Khloé y Francesca tenían 4 años!! ¡Hemos pasado por muchas cosas juntos y atesoro cada recuerdo! ¡Eres la amiga, mamá, esposa y abuela más increíble y estoy muy orgullosa de llamarte mi amiga y más que bendecida de tenerte en mi vida! Gracias por tu hermosa amistad y por estar siempre a mi lado. ¡¡¡Te quiero mucho y espero que tengas el cumpleaños más increíble!!!!!

Algunos internautas señalan que Kourtney se parece mucho a Kris Jenner durante su juventud, ¿estás de acuerdo o le encuentras mayor parecido con Kendall?