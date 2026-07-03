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Carla Díaz

Ana barreda
Opinión
Ana Barreda: la mexicana que rompe barreras en FIFA durante la Copa Mundial
Conoce a Ana Barreda, una de las pocas mujeres liderando dentro del fútbol y lo que significa para ella abrir camino durante la Copa Mundial.
Julio 03, 2026
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Carla Díaz