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Carla Díaz
Opinión
Ana Barreda: la mexicana que rompe barreras en FIFA durante la Copa Mundial
Conoce a Ana Barreda, una de las pocas mujeres liderando dentro del fútbol y lo que significa para ella abrir camino durante la Copa Mundial.
Julio 03, 2026
·
Carla Díaz