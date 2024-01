No se trata de lastimarles el ego, sino de ayudarles a entender que el desempeño en la cama puede ser mejor de lo que les ha enseñado la pornografía…

Si sientes una fuerte atracción por tu pareja y la química entre ustedes es inigualable, pero a la hora de la hora no logran pasarla bien porque falta algo y no sabes cómo decírselo sin que herir su ego, ni lastimar sus sentimientos, estos tips son para ti, en unos cuantos días conseguirás que tu pareja sea el mejor amante en la cama que hayas conocido.

Desafortunadamente, la educación sexual y la manera en la que nos relacionamos sexoafectivamente están fuertemente influenciadas por la industria del entretenimiento para adultos ya que no siempre contamos con las mejores herramientas para hablar del tema sin tabúes y sin escandalizar o avergonzar al otro, sin duda, la confianza y la comunicación juegan un papel primordial, pero demos un paso más allá.

Estos tips te ayudarán a fortalecer su relación a nivel físico y emocional con tu pareja, sigue leyendo para saber más sobre cómo lograr que tu pareja sea mejor amante en la cama sin que se ofenda.

Tips para lograr que tu pareja sea mejor amante en la cama

Gracias a la cultura sexual que ha provocado el consumo desmedido de pornografía, muchas mujeres confiesan haberse sentido insatisfechas en más de una ocasión. Cabe destacar que estos tips son generalidades, si tú o tu pareja tienen algún padecimiento clínico que requiera atención médica, te sugerimos acudir con el especialista.

No saltarse lo previos

Uno de los errores más frecuentes durante las sesiones sexuales en pareja es que no hay previos a la penetración, eso pone en desventaja el disfrute sexual de las mujeres ya que no siempre logran alcanzar el nivel de excitación necesario para que la penetración no sea dolorosa.

Solución: proponle a tu pareja una rutina diferente donde las caricias y los besos sean las protagonistas, incluso pueden jugar a vendarse los ojos para explotar al máximo el tacto y el oído.

Los previos juegan un papel muy importante en la excitación de las mujeres Getty images

Que los previos sean de calidad

Peor aún, cuando sí hay previos son de mala calidad. Algunos hombres que han sido fuertemente influenciados por la pornografía consideran excitantes los movimientos bruscos como las mordidas, los empujones e incluso los jalones de cabello.

Solución: implementa con tu pareja el juego de los dedos, esto consiste en tocar la piel únicamente con las yemas de los dedos y hacerlo suavemente. Al proponerle este cambio de ritmo no es necesario que le digas que no te sientes satisfecha con sus formas, basta con que le menciones que estás intentando algo nuevo para no caer en la rutina.

La ternura no puede faltar durante una sesión en pareja Getty images

Buen sexo oral

Otro error frecuente que tienen los caballeros en la cama es que durante las sesiones de sexo oral solamente se preocupan por recibirlo y no siempre de darlo, o lo que es peor, cuando lo hacen aplican la aspiradora que es todo menos excitante.

Solución: pon sobre la mesa un cambio de roles, que sea él primero quien baje a practicar el cunnilingus y después tú. Indícale que lo haga únicamente con la lengua sin aspirar o exprimir porque eso es doloroso. Implementar el juego del abecedario con la lengua es muy satisfactorio y tu clítoris te lo agradecerá.

Anímalo a que haga ruido

Entre las mujeres hay un consenso: a nadie le gusta hacerlo con los hombres de piedra que no gimen y no emiten sonidos. El silencio es sumamente insatisfactorio y decepcionante. Dense rienda suelta, invítalo a que demuestre su excitación a través del habla.

Solución: dile directamente que el silencio no es excitante y que necesitas sentirte estimulada por su voz, comiencen hablando y preguntándose mutuamente si lo que está ocurriendo les gusta. Pídele que cierre los ojos y que te haga saber de algún modo no visual que le está gustando.

A las mujeres también les gustan los gemidos Getty images

No se acaba si no termina ella

Este punto es, quizá, el más importante de todos. Un alto porcentaje de mujeres refieren no haber experimentado nunca un orgasmo, esto indica que los hombres, tal y como se los enseñó la pornografía, satisfacen su necesidad de placer y se detienen sin importar que su pareja quede insatisfecha.

Solución: Hay temas que deben hablarse fuerte y claro, si él ya terminó pídele que continúe con las manos o la boca, aunque lo ideal es que él baje el ritmo si siente que el orgasmo ya está cerca. Implementar un cambio de velocidades durante la penetración puede ayudar a retrasar la eyaculación mientras tú te encaminas al orgasmo. Si al final no logra complacerte, recuerda que la masturbación es una opción, aunque no es el escenario ideal.

El mejor y único consejo es: hablar, escuchar, entender y ponerlo en práctica. Getty images

Quizá es imposible borrar por completo las ideas que la pornografía ha dejado en la educación sexual, pero si tu pareja realmente se preocupa por tu placer y por mantenerte satisfecha se mantendrá receptivo sobre tus necesidades, finalmente el mejor y único consejo es: hablar, escuchar, entender y ponerlo en práctica.