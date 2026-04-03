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Amor y Sexo

TEST: ¿Qué tipo de “magnetismo” tienes?

¿Atraes por tu calma o por tu fuego? Responde estas 5 preguntas y descubre tu superpoder invisible para conquistar cualquier lugar.

Abril 03, 2026 • 
Scarlet Valencia
mujer con mirada seductora en traje rojo

¿Qué tipo de “magnetismo” tienes?

Getty Images

Hay mujeres que entran a un lugar y el aire cambia, aunque no digan ni una palabra. No es magia, es magnetismo. Pero no todos los imanes funcionan igual: algunas atraen por su misterio oscuro y otras por su luz cálida de mediodía. ¿Sabes cuál es tu frecuencia? Deja de adivinar y haz este test para que aprendas a potenciar esa energía que te hace inolvidable. ¡Saca la libreta porque esto te va a dar el insight definitivo para este abril!

INSTRUCCIONES: Elige la opción que más se parezca a ti.

1. Entras a una fiesta donde no conoces a nadie, tú...

  • A. Te quedas cerca de la barra, observando a todos con una sonrisa discreta.
  • B. Vas directo al grupo más grande y rompes el hielo con un chiste.
  • C. Buscas un rincón acogedor y esperas a que la gente se acerque a ti.

2. Tu accesorio favorito para una cita es:

  • A. Un perfume intenso que deje rastro.
  • B. Unos labios rojos impecables.
  • C. Una joya con historia o significado personal.

3. ¿Cómo reaccionas ante un cumplido inesperado?

  • A. Solo sonríes y mantienes el contacto visual.
  • B. Dices "¡Gracias! Tú también te ves increíble”.
  • C. Te sonrojas y cambias el tema con timidez.

4. ¿Qué es lo que más te dicen tus amigas sobre tu “vibe”?

  • A. “Eres un enigma, a veces me intimidas un poco”.
  • B. “Eres pura luz, cuando llegas se siente que empezó la fiesta”.
  • C. “Transmites una paz increíble, contigo me siento segura”.

5. En una primera cita, tú prefieres:

  • A. Un bar oscuro con música jazz y poca gente.
  • B. Un lugar nuevo, ruidoso y lleno de energía.
  • C. Una cena tranquila donde la conversación fluya sin interrupciones.
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No todos los imanes funcionan igual: algunas atraen por su misterio oscuro y otras por su luz cálida de mediodía

Getty Images

Mayoría A: Magnetismo Lunar (El Misterio). Atraes porque la gente siente que tiene que “descifrarte”. Eres la definición de dark feminine energy. Tu poder está en lo que no dices.

Mayoría B: Magnetismo Solar (La Energía). Eres un faro de luz. La gente se acerca a ti porque transmites alegría y seguridad. Eres la vida de la fiesta y tu optimismo es adictivo.

Mayoría C: Magnetismo Terrenal (La Calma). Tu magnetismo es el de la “paz”. La gente se siente segura y escuchada contigo. Eres un refugio emocional y eso es sumamente atractivo.

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