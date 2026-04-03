TEST: ¿Qué tipo de “magnetismo” tienes?

Hay mujeres que entran a un lugar y el aire cambia, aunque no digan ni una palabra. No es magia, es magnetismo. Pero no todos los imanes funcionan igual: algunas atraen por su misterio oscuro y otras por su luz cálida de mediodía. ¿Sabes cuál es tu frecuencia? Deja de adivinar y haz este test para que aprendas a potenciar esa energía que te hace inolvidable. ¡Saca la libreta porque esto te va a dar el insight definitivo para este abril!
INSTRUCCIONES: Elige la opción que más se parezca a ti.
1. Entras a una fiesta donde no conoces a nadie, tú...
- A. Te quedas cerca de la barra, observando a todos con una sonrisa discreta.
- B. Vas directo al grupo más grande y rompes el hielo con un chiste.
- C. Buscas un rincón acogedor y esperas a que la gente se acerque a ti.
2. Tu accesorio favorito para una cita es:
- A. Un perfume intenso que deje rastro.
- B. Unos labios rojos impecables.
- C. Una joya con historia o significado personal.
3. ¿Cómo reaccionas ante un cumplido inesperado?
- A. Solo sonríes y mantienes el contacto visual.
- B. Dices "¡Gracias! Tú también te ves increíble”.
- C. Te sonrojas y cambias el tema con timidez.
4. ¿Qué es lo que más te dicen tus amigas sobre tu “vibe”?
- A. “Eres un enigma, a veces me intimidas un poco”.
- B. “Eres pura luz, cuando llegas se siente que empezó la fiesta”.
- C. “Transmites una paz increíble, contigo me siento segura”.
5. En una primera cita, tú prefieres:
- A. Un bar oscuro con música jazz y poca gente.
- B. Un lugar nuevo, ruidoso y lleno de energía.
- C. Una cena tranquila donde la conversación fluya sin interrupciones.
Mayoría A: Magnetismo Lunar (El Misterio). Atraes porque la gente siente que tiene que “descifrarte”. Eres la definición de dark feminine energy. Tu poder está en lo que no dices.
Mayoría B: Magnetismo Solar (La Energía). Eres un faro de luz. La gente se acerca a ti porque transmites alegría y seguridad. Eres la vida de la fiesta y tu optimismo es adictivo.
Mayoría C: Magnetismo Terrenal (La Calma). Tu magnetismo es el de la “paz”. La gente se siente segura y escuchada contigo. Eres un refugio emocional y eso es sumamente atractivo.