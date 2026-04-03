TEST: ¿Qué tipo de “magnetismo” tienes?

Hay mujeres que entran a un lugar y el aire cambia, aunque no digan ni una palabra. No es magia, es magnetismo. Pero no todos los imanes funcionan igual: algunas atraen por su misterio oscuro y otras por su luz cálida de mediodía. ¿Sabes cuál es tu frecuencia? Deja de adivinar y haz este test para que aprendas a potenciar esa energía que te hace inolvidable. ¡Saca la libreta porque esto te va a dar el insight definitivo para este abril!

INSTRUCCIONES: Elige la opción que más se parezca a ti.

1. Entras a una fiesta donde no conoces a nadie, tú...

A. Te quedas cerca de la barra, observando a todos con una sonrisa discreta.

Te quedas cerca de la barra, observando a todos con una sonrisa discreta. B. Vas directo al grupo más grande y rompes el hielo con un chiste.

Vas directo al grupo más grande y rompes el hielo con un chiste. C. Buscas un rincón acogedor y esperas a que la gente se acerque a ti.

2. Tu accesorio favorito para una cita es:

A. Un perfume intenso que deje rastro.

Un perfume intenso que deje rastro. B. Unos labios rojos impecables.

Unos labios rojos impecables. C. Una joya con historia o significado personal.

3. ¿Cómo reaccionas ante un cumplido inesperado?

A. Solo sonríes y mantienes el contacto visual.

Solo sonríes y mantienes el contacto visual. B. Dices "¡Gracias! Tú también te ves increíble”.

Dices "¡Gracias! Tú también te ves increíble”. C. Te sonrojas y cambias el tema con timidez.

4. ¿Qué es lo que más te dicen tus amigas sobre tu “vibe”?

A. “Eres un enigma, a veces me intimidas un poco”.

“Eres un enigma, a veces me intimidas un poco”. B. “Eres pura luz, cuando llegas se siente que empezó la fiesta”.

“Eres pura luz, cuando llegas se siente que empezó la fiesta”. C. “Transmites una paz increíble, contigo me siento segura”.

5. En una primera cita, tú prefieres:

A. Un bar oscuro con música jazz y poca gente.

Un bar oscuro con música jazz y poca gente. B. Un lugar nuevo, ruidoso y lleno de energía.

Un lugar nuevo, ruidoso y lleno de energía. C. Una cena tranquila donde la conversación fluya sin interrupciones.

No todos los imanes funcionan igual: algunas atraen por su misterio oscuro y otras por su luz cálida de mediodía Getty Images

Mayoría A: Magnetismo Lunar (El Misterio). Atraes porque la gente siente que tiene que “descifrarte”. Eres la definición de dark feminine energy. Tu poder está en lo que no dices.

Mayoría B: Magnetismo Solar (La Energía). Eres un faro de luz. La gente se acerca a ti porque transmites alegría y seguridad. Eres la vida de la fiesta y tu optimismo es adictivo.

Mayoría C: Magnetismo Terrenal (La Calma). Tu magnetismo es el de la “paz”. La gente se siente segura y escuchada contigo. Eres un refugio emocional y eso es sumamente atractivo.