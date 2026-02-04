TEST: ¿Estás lista para comenzar una relación amorosa este 14 de febrero?

Responde con A, B o C y anota tus pensamientos

1. Tu ex sube una foto con alguien nuevo. ¿Qué pasa por tu mente?

A) "¿En serio? ¿Tan rápido me reemplazó? Seguro ella es mejor que yo. Voy a revisar sus historias cada 5 minutos para ver si se ven felices”. (Pensamiento: Sigo compitiendo con su presente ).

"¿En serio? ¿Tan rápido me reemplazó? Seguro ella es mejor que yo. Voy a revisar sus historias cada 5 minutos para ver si se ven felices”. (Pensamiento: ). B) “Ay, me dolió. Pensé que me buscaría antes de San Valentín. No quiero ver esto, mejor lo bloqueo un rato porque me va a arruinar el fin de semana”. (Pensamiento: Tengo la herida abierta, aunque trato de ignorarla ).

“Ay, me dolió. Pensé que me buscaría antes de San Valentín. No quiero ver esto, mejor lo bloqueo un rato porque me va a arruinar el fin de semana”. (Pensamiento: ). C) “Qué bien por él. Espero que esta vez sí le funcione. Unfollow para no distraerme de mi propia vida”. (Pensamiento: Él es parte de mi pasado, no de mi paz actual).

2. Honestamente, ¿cuál es tu motivación principal para tener pareja hoy?

A) “Me aterra llegar sola a la cena de San Valentín. Siento que todo el mundo me compadece y ya no quiero ser la ‘amiga soltera’ del grupo”. (Pensamiento: Busco validación social, no conexión ).

“Me aterra llegar sola a la cena de San Valentín. Siento que todo el mundo me compadece y ya no quiero ser la ‘amiga soltera’ del grupo”. (Pensamiento: ). B) “Extraño los besos, que me manden flores y tener a alguien con quien dormir. Me siento un poco vacía sin ese afecto”. (Pensamiento: Extraño el afecto romántico, pero no necesariamente a una persona específica ).

“Extraño los besos, que me manden flores y tener a alguien con quien dormir. Me siento un poco vacía sin ese afecto”. (Pensamiento: ). C) “Me siento increíble conmigo misma. He crecido mucho y me encantaría compartir mi mundo con alguien que también esté en su mejor momento”. (Pensamiento: Estoy plena y el amor sería un gran plus).

3. Es sábado por la noche, no hay planes y llueve. ¿Cómo te sientes?

A) "¡Qué depresión! Seguro todos están en citas increíbles y yo aquí como una perdedora. Voy a bajar Tinder a ver quién me sube el ego”. (Pensamiento: La soledad me pica y necesito que alguien me distraiga de mí misma ).

"¡Qué depresión! Seguro todos están en citas increíbles y yo aquí como una perdedora. Voy a bajar Tinder a ver quién me sube el ego”. (Pensamiento: ). B) “Me siento un poco melancólica. Me pongo a ver fotos viejas y termino mandando un mensaje de ‘Hola, ¿cómo estás?’ a alguien que sé que no me conviene”. (Pensamiento: Uso a la gente como analgésico para mi aburrimiento ).

“Me siento un poco melancólica. Me pongo a ver fotos viejas y termino mandando un mensaje de ‘Hola, ¿cómo estás?’ a alguien que sé que no me conviene”. (Pensamiento: ). C) “Plan perfecto: mascarilla, mi serie favorita y pedir mi comida favorita. Amo no tener que darle explicaciones a nadie de por qué no quiero salir”. (Pensamiento: Mi propia compañía es mi lugar seguro).

4. ¿Qué tan claros tienes tus “no negociables” (límites)?

A) “Si me gusta mucho, puedo perdonar lo que sea. No quiero ser ‘difícil’ y que se vaya con otra que sea más relajada”. (Pensamiento: Mis límites son de plastilina si tengo miedo a que me dejen ).

“Si me gusta mucho, puedo perdonar lo que sea. No quiero ser ‘difícil’ y que se vaya con otra que sea más relajada”. (Pensamiento: ). B) “Sé lo que no quiero, pero a veces me convenzo de que ‘no es para tanto’ si el chico es súper detallista o guapo”. (Pensamiento: Sé lo que merezco, pero me falta fuerza para sostenerlo ).

“Sé lo que no quiero, pero a veces me convenzo de que ‘no es para tanto’ si el chico es súper detallista o guapo”. (Pensamiento: ). C) “Si no respeta mi tiempo, mis metas o mi paz, no hay segunda cita. Prefiero estar sola mil años que mal acompañada diez minutos”. (Pensamiento: Mi estándar es más alto que mi necesidad de compañía).

5. Encuentras una red flag evidente (ej: le habla mal a su mamá o oculta su celular).

A) “Seguro tuvo una infancia difícil, yo lo voy a sanar con mi amor. Nadie lo entiende como yo”. (Pensamiento: Tengo complejo de salvadora y me encantan los proyectos de reconstrucción ).

“Seguro tuvo una infancia difícil, yo lo voy a sanar con mi amor. Nadie lo entiende como yo”. (Pensamiento: ). B) “Me hace ruido, pero voy a esperar a que pase San Valentín para ver si cambia o si solo fue un mal día”. (Pensamiento: Prefiero la duda acompañada que la certeza sola ).

“Me hace ruido, pero voy a esperar a que pase San Valentín para ver si cambia o si solo fue un mal día”. (Pensamiento: ). C) “Gracias por mostrarme quién eres tan pronto. Bloqueado y borrado. No tengo tiempo para dramas innecesarios”. (Pensamiento: No negocio con señales de peligro).

6. ¿Cómo es tu narrativa sobre tus ex novios?

A) “Todos son unos desgraciados que me rompieron la vida. No puedo creer que me hicieran eso después de todo lo que les di”. (Pensamiento: Sigo en el papel de víctima y no he sanado el rencor ).

“Todos son unos desgraciados que me rompieron la vida. No puedo creer que me hicieran eso después de todo lo que les di”. (Pensamiento: ). B) “Prefiero no pensar en eso. Si hablo de ellos, termino llorando o queriendo llamarlos. Es un tema prohibido”. (Pensamiento: Hay mucho dolor guardado bajo la alfombra ).

“Prefiero no pensar en eso. Si hablo de ellos, termino llorando o queriendo llamarlos. Es un tema prohibido”. (Pensamiento: ). C) “Fueron maestros. Entiendo qué parte me tocó a mí, qué parte a ellos y agradezco que ya no estemos juntos. Me prepararon para algo mejor”. (Pensamiento: He integrado la experiencia sin amargura).

7. ¿Qué tan dispuesta estás a “ceder” tu tiempo y espacio?

A) “Dejo de ver a mis amigas, cancelo el gym y cambio mis gustos con tal de que él esté feliz. Mi vida gira en torno a él”. (Pensamiento: Me pierdo a mí misma en cuanto entro en una relación ).

“Dejo de ver a mis amigas, cancelo el gym y cambio mis gustos con tal de que él esté feliz. Mi vida gira en torno a él”. (Pensamiento: ). B) “Me cuesta trabajo, pero si me presiona un poco, termino cediendo cosas que son importantes para mí por miedo al conflicto”. (Pensamiento: Todavía no sé poner límites sanos sin sentir culpa ).

“Me cuesta trabajo, pero si me presiona un poco, termino cediendo cosas que son importantes para mí por miedo al conflicto”. (Pensamiento: ). C) “Mi vida ya tiene una estructura que amo. Alguien nuevo tiene que encajar en mi mundo, no destruirlo. Mis prioridades no se negocian”. (Pensamiento: Soy la dueña de mi agenda y de mi energía).

8. Tu autoestima, ¿de qué depende hoy?

A) “De cuántos likes recibo o de si el chico que me gusta me contestó el mensaje rápido. Si no me escribe, siento que soy fea o aburrida”. (Pensamiento: Mi valor personal está en manos de extraños ).

“De cuántos recibo o de si el chico que me gusta me contestó el mensaje rápido. Si no me escribe, siento que soy fea o aburrida”. (Pensamiento: ). B) “Depende de cómo me vea en el espejo ese día. Si me siento guapa, me siento poderosa; si no, me escondo del mundo”. (Pensamiento: Mi seguridad es externa y volátil ).

“Depende de cómo me vea en el espejo ese día. Si me siento guapa, me siento poderosa; si no, me escondo del mundo”. (Pensamiento: ). C) “De mis logros, de mi disciplina y del amor que me doy. Sé quién soy con o sin una notificación en el celular”. (Pensamiento: Mi valor es intrínseco y sólido).

9. ¿Qué esperas que una pareja haga por ti “mágicamente”?

A) “Que me cure la depresión, que me haga sentir segura y que me resuelva todos mis miedos”. (Pensamiento: Busco un terapeuta con beneficios, no una pareja ).

“Que me cure la depresión, que me haga sentir segura y que me resuelva todos mis miedos”. (Pensamiento: ). B) “Que me dé la estabilidad que yo no he podido construir sola todavía”. (Pensamiento: Busco un pilar porque mi propia base está floja ).

“Que me dé la estabilidad que yo no he podido construir sola todavía”. (Pensamiento: ). C) “Que me acompañe a ser la mejor versión de mí, mientras él trabaja en la suya. No espero que me arregle nada”. (Pensamiento: Busco un compañero de equipo, no un salvavidas).

10. ¿Cómo manejas el rechazo o que alguien no quiera una segunda cita?

A) “Me obsesiono pensando qué hice mal. Le pregunto a todas mis amigas qué mensaje enviar para ‘recuperarlo’”. (Pensamiento: El rechazo es un golpe mortal a mi identidad ).

“Me obsesiono pensando qué hice mal. Le pregunto a todas mis amigas qué mensaje enviar para ‘recuperarlo’”. (Pensamiento: ). B) “Me pongo triste y decido que ‘nunca voy a encontrar a nadie’. Me cierro por completo una semana”. (Pensamiento: Tomo el rechazo como una verdad absoluta sobre mi futuro ).

“Me pongo triste y decido que ‘nunca voy a encontrar a nadie’. Me cierro por completo una semana”. (Pensamiento: ). C) “Simplemente no éramos compatibles. Qué bueno que no perdimos más tiempo. Thank you, next”. (Pensamiento: El rechazo es protección del universo).

11. ¿Sigues comparando a cada chico nuevo con tu ex?

A) “Sí, nadie me hace reír como él o nadie tiene su mirada. Todos los demás me parecen mediocres”. (Pensamiento: Sigo enamorada de un fantasma ).

“Sí, nadie me hace reír como él o nadie tiene su mirada. Todos los demás me parecen mediocres”. (Pensamiento: ). B) “A veces busco rasgos parecidos en otros chicos para sentirme cómoda, aunque sé que me hizo daño”. (Pensamiento: Busco lo familiar, aunque sea tóxico ).

“A veces busco rasgos parecidos en otros chicos para sentirme cómoda, aunque sé que me hizo daño”. (Pensamiento: ). C) “Ni me acuerdo de comparar. Cada persona es un mundo nuevo y me emociona descubrir quién es este chico de verdad”. (Pensamiento: Mi paladar emocional se ha limpiado).

12. ¿Cuál es tu reacción ante la vulnerabilidad (hablar de miedos, penas, etc.)?

A) “Me da pánico que vea mi lado ‘oscuro’ y se vaya, así que finjo que todo es perfecto siempre”. (Pensamiento: Uso una máscara para ser amada ).

“Me da pánico que vea mi lado ‘oscuro’ y se vaya, así que finjo que todo es perfecto siempre”. (Pensamiento: ). B) “Me cuesta, pero a veces suelto todo de golpe y luego me arrepiento de haber hablado tanto”. (Pensamiento: No sé regular mi intimidad emocional ).

“Me cuesta, pero a veces suelto todo de golpe y luego me arrepiento de haber hablado tanto”. (Pensamiento: ). C) “Soy abierta y honesta. Si no puede con mi vulnerabilidad, entonces no es la persona para mí”. (Pensamiento: Mi autenticidad es mi filtro de calidad).

13. ¿Qué tan ocupada está tu vida con metas propias?

A) “No tengo muchas metas ahora, por eso quiero un novio, para tener algo en qué enfocarme”. (Pensamiento: Quiero una relación para llenar el vacío de mi propósito personal ).

“No tengo muchas metas ahora, por eso quiero un novio, para tener algo en qué enfocarme”. (Pensamiento: ). B) “Tengo planes, pero siempre los pongo en pausa si aparece alguien que me interesa”. (Pensamiento: Mis sueños son secundarios al romance ).

“Tengo planes, pero siempre los pongo en pausa si aparece alguien que me interesa”. (Pensamiento: ). C) “Tengo proyectos que me apasionan. El chico que llegue tiene que ser mi fan #1, porque yo no voy a dejar de brillar por nadie”. (Pensamiento: Mi propósito es el motor, el amor es el combustible).

14. ¿Cómo te sientes al ver parejas felices en la calle?

A) “Siento una envidia que me quema. Me pregunto '¿por qué ella sí y yo no?’”. (Pensamiento: Veo el amor como un recurso escaso que se me está acabando ).

“Siento una envidia que me quema. Me pregunto '¿por qué ella sí y yo no?’”. (Pensamiento: ). B) “Me da un poco de nostalgia y me pregunto si algún día me tocará a mí también”. (Pensamiento: Dudo de mi merecimiento ).

“Me da un poco de nostalgia y me pregunto si algún día me tocará a mí también”. (Pensamiento: ). C) “Me encanta ver que el amor existe. Si ellos pueden, significa que hay gente buena allá afuera y ya me tocará”. (Pensamiento: El éxito ajeno es evidencia de lo que es posible para mí).

15. ¿Qué harás si este 14 de febrero pasas la noche sola?

A) “Llorar, dormir temprano para no ver historias de Instagram y sentirme la mujer más sola del mundo”. (Pensamiento: Mi felicidad depende de un calendario comercial ).

“Llorar, dormir temprano para no ver historias de Instagram y sentirme la mujer más sola del mundo”. (Pensamiento: ). B) “Hacer planes con otras amigas solteras para quejarnos de los hombres y del amor”. (Pensamiento: Me uno al club del cinismo para no sentir el dolor ).

“Hacer planes con otras amigas solteras para quejarnos de los hombres y del amor”. (Pensamiento: ). C) “Celebrarme a mí. Comprarme mis flores favoritas, cenar delicioso y agradecer por el amor que ya tengo en mi vida (amigos, familia, yo misma)”. (Pensamiento: Yo soy mi propia cita de ensueño).

Interpretación de resultados

Mayoría de A: Estás en la “Zona Roja” . Tu deseo de una relación viene del miedo, la soledad o el ego herido. Si entras en un noviazgo ahora, podrías repetir patrones tóxicos. Consejo Cosmo: Este 14 de febrero regálate una cita contigo... y quizá una primera sesión de terapia. Sanar es el mejor glow up .

Mayoría de B: Estás en “Remodelación” . Tienes un pie en el pasado y otro en el futuro. Quieres avanzar, pero los miedos te frenan. Consejo Cosmo: No te apresures. Sal, conoce gente, pero no te comprometas rápido. Dale tiempo a tu corazón de que “desinflame” antes de correr un maratón.

Mayoría de C: Estás "¡Ready for Love!”. Has hecho el trabajo sucio: lloraste, sanaste, pusiste límites y te enamoraste de ti. Si llega alguien, será para sumar a tu ya increíble vida. Consejo Cosmo: ¡No aceptes menos de lo que ya te das a ti misma!

Reflexión Cosmo

En psicología existe la “Ley de la Atracción Emocional”, que dice que no atraemos lo que queremos, sino lo que somos. Si te sientes incompleta, atraerás a alguien que también se sienta incompleto, creando una relación de codependencia. Pero si te sientes entera, tu vibración atraerá a alguien que ya se siente así.

A veces nos enojamos porque “nuestra persona” no llega, pero piensa en esto: tal vez la persona que está destinada a ti todavía está sanando algo importante para poder recibirte como te mereces. O tal vez tú necesitas este último tramo de soltería para fortalecer tus alas antes de volar acompañada. El amor no llega cuando estás desesperada, llega cuando estás lista. Confía en el tiempo divino; los mejores capítulos de tu historia aún no se han escrito y el autor sabe exactamente cuándo pasar la página... No pierdas la fe...