Soy un buen partido ¿Por qué no encuentro el amor?

Tómalo con calma, si aún no encuentras el amor puede haber más de un motivo, estás son las posibles causas…

Vivir un amor inolvidable donde reine la comprensión, la ternura, la diversión y la pasión es el siguiente paso de muchas mujeres que ya se realizaron en lo individual y ahora se sienten preparadas para la vida en pareja, sin embargo, todo parece conspirar en su contra cuando intenta conocer a alguien ¿te ha pasado?

Las razones por las que no encuentras el amor pueden ser diversas y algunas con un fundamento profundamente misógino, por ejemplo, que a muchos hombres les dan miedo las mujeres exitosas, sin embargo, debes saber que llega cuando tiene que llegar y si no sucede no te hace menos valiosa.

Dicho lo anterior, hoy en Cosmopolitan te preparamos algunos motivos por los que, a pesar de ser un buen partido, no logras encontrar el amor según la psicología.

Posibles motivos por los que no encuentras el amor

Gracias a la tecnología, las dinámicas sociales han revolucionado en todos los sentidos posibles: aunque estamos conectados todo el tiempo, es casi imposible mantener comunicación asertiva face to face con las personas que nos rodean y las nuevas técnicas de cortejo van de dar likes y reaccionar a historias en redes sociales, lo cual complica la interacción porque no hay un consenso real entre lo que significa un simple ‘me encanta’.

Dejando de lado eso, que no es cosa menor, estos algunos -posibles- motivos por los que no encuentras el amor:

Realmente no estás dispuesta a abrir tu corazón

Puede tratarse de miedo al compromiso o heridas de relaciones pasadas que no te permiten salir del caparazón en el que te encuentras encerrada. Es importante que realices un trabajo introspectivo para saber si ya estás preparada para relacionarte sexoafectivamente con alguien.

Realmente no estás dispuesta a abrir tu corazón Getty images

Altas expectativas

Debes recordar que todos y todas tenemos defectos y áreas de oportunidad, quizá estás siendo muy exigente con las personas que has estado conociendo, esto no quiere decir que bajes tus estándares, sino que los cuestiones un poco. Quizá tienes frente a ti a un gran amante, pero no estás dispuesta a darle una oportunidad porque se muerde las uñas. Hay algunos negociables que puedes valorar más que otros.

Miedo inconsciente a perder la libertad

Si has pasado mucho tiempo a solas, es altamente probable que estés acostumbrada a tu espacio, tu rutina, tus pertenencias y no siempre es fácil ceder la oportunidad de cambiar eso ante la posibilidad de compartirlas con otra persona.

Miedo inconsciente a perder la libertad Getty images

Evitar el sufrimiento

Quizá has tenido experiencias traumáticas anteriormente por lo que ahora evitas mostrarte vulnerable ante los demás y eso no te permite darte la oportunidad. El miedo a lo desconocido es completamente normal, pero no permitas que eso te arrebate la posibilidad de vivir una historia de amor verdadero: con subidas y bajadas, pero que valdrá la pena.

Círculo social reducido

Tener un círculo social reducido tiene alto impacto en la búsqueda del amor verdadero ya que ninguna de las personas que conoces te atrae o quien te atrae ya tiene pareja y prefieres evitarte la fatiga. También puede ser señal de que eres introvertida y te cuesta trabajo entablar nuevas relaciones, o bien, eres perfeccionista y te muestras intolerante con los demás.

Sin duda, necesitas expandir tus horizontes y permitirte explorar otros terrenos. Sal de tu rutina y atrévete a conocer a otras personas reales, evita hacerlo a través de redes sociales ¿qué podría salir mal?