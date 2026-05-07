Sí existe: qué es el “coregasm” y por qué algunas mujeres tienen orgasmos en el gym

Vamos directo al punto porque este tema lo merece: hay mujeres que llegan al orgasmo haciendo abdominales. Se llama coregasm, o técnicamente orgasmo inducido por el ejercicio (OIE), y no es un mito de gimnasio, es un fenómeno documentado, estudiado y bastante más común de lo que imaginas.

El único estudio sistemático sobre el tema encuestó a 530 mujeres y encontró que el 23% había experimentado un orgasmo inducido por el ejercicio al menos una vez. Una de cada cuatro, básicamente¿Cuándo pasa? Los ejercicios más asociados con el coregasm son los abdominales, trepar cuerdas o postes, ciclismo o spinning y el levantamiento de pesas. También se reporta en pilates, yoga y, en algunos casos, hasta caminando. Sí, caminando.

Lo más interesante de todo esto y lo que cambia la conversación sobre el placer femenino es que los coregasms ocurren completamente independientes de pensamientos o fantasías sexuales. Son considerados asexuales en su naturaleza. El cuerpo simplemente responde a la estimulación física, sin que la mente tenga nada que ver. Lo que dice eso sobre cómo funciona el orgasmo femenino en general es fascinante: no necesita contexto sexual para existir.

¿Por qué pasa?

La explicación más aceptada involucra la conexión entre los músculos abdominales y el piso pélvico. Cuando contraes el core de manera intensa y repetida como en una serie larga de abdominales o en spinning se activa indirectamente toda esa zona, y en algunas mujeres esa activación llega al punto del orgasmo. La adrenalina y las endorfinas del ejercicio probablemente también juegan su parte.

La mayoría de las mujeres que lo experimentan reportan sentirse felices con la experiencia, aunque también mencionan haber sentido vergüenza en algún momento, especialmente en entornos grupales como clases de gym o educación física. Y tiene sentido si te pasa en una clase de spinning con veinte personas alrededor, no exactamente sabes qué cara poner.

Lo que sí es útil saber: si te ha pasado, estás en buena compañía. Y si nunca te ha pasado, tampoco hay nada de qué preocuparse. El coregasm no es un estándar, es simplemente una de las muchas formas en que el cuerpo femenino puede sorprenderte cuando le das la oportunidad.