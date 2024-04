Detectar si tu pareja está pensando constantemente en alguien más cuando está contigo no es una tarea imposible...

Los hombres suelen ser muy directos cuando se trata de expresar sus sentimientos, pero no todos ellos logran ser completamente transparentes cuando se encuentran en una relación y comienzan a tener sentimientos por otra persona. Sin embargo, no es imposible detectarlo gracias a que el sexo masculino tiende a tener ciertos comportamientos que los delatan fácilmente.

Señales que revelan que un hombre piensa en otra mujer cuando está contigo

No le gusta hablar del futuro

Los planes en conjunto le generan angustia, sobre todo aquellos relacionados con el futuro. Se siente presionado cuando hablan de vivir juntos, de casarse o de tener hijos, y esto podría ser una señal de que tiene su mente enfocada en otra persona o que no imagina una vida a tu lado.

No habla mucho

Mantener una conversación contigo ya no está en su top de cosas favoritas por hacer. Cuando están juntos se presentan silencios que antes no solían ser incómodos, pero ahora hay una barrera entre ustedes que no les permite seguir fortaleciendo su vínculo de confianza y complicidad.



El celular es su prioridad

Siempre está viendo su celular y navegando en las redes sociales aunque esté pasando un momento a solas contigo. Es casi como si tuviera una necesidad de estar al pendiente de las actualizaciones que hay en los perfiles de los usuarios que sigue. Esto podría deberse a que le interesa ver el día a día de alguna persona.

Disminución de tiempo y atención

Ya no eres su prioridad y hacer actividades contigo como lo hacía antes ya no le entusiasma. Se deja de preocupar por tu día a día y no le emociona pasar tiempo con su pareja, además de que parece estar distraído todo el tiempo.



Menciona con frecuencia a dicha persona

Antes no había ni rastro de aquella persona, pero ahora incluye su nombre en cada tema de conversación que tienen y trata de hablar de ella de forma “casual” y “despreocupada”, pero la realidad es que quizá lo haga porque la tiene constantemente en sus pensamientos.