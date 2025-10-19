Suscríbete
Señales de que te estás desenamorando (aunque todavía no quieras admitirlo)

A veces el amor no se apaga de golpe, sino que se va apagando en silencio. Estas son las señales más claras de que la chispa podría estar desapareciendo

October 19, 2025 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Un rompimiento es un fracaso

Foto: Getty images

No siempre hay una ruptura explosiva o una discusión final que marque el fin del amor. En muchas relaciones, el desenamoramiento llega de forma sutil, disfrazado de cansancio, indiferencia o distracciones que antes no existían. Reconocer estas señales no es sinónimo de fracaso, sino de honestidad emocional contigo misma.

Ya no te emociona compartir tu día

Cuando algo bueno (o malo) te pasa, él o ella ya no es la primera persona en quien piensas. No sientes esa necesidad de contarle lo que viviste, y cuando lo haces, la conversación se siente forzada o sin interés. Es una de las primeras pistas de que la conexión emocional se está debilitando.

La convivencia se vuelve rutinaria

Las risas espontáneas, los planes improvisados y las caricias sin motivo se vuelven escasas. Todo se reduce a la costumbre, a un “¿qué vamos a cenar?” sin mayor emoción. No es que haya odio, simplemente la rutina ha ocupado el lugar del entusiasmo.

Pareja

La convivencia se vuelve rutina

Freepik

Te irritan cosas que antes te parecían tiernas

Pequeños gestos que solían encantarte —su forma de reír, sus frases repetitivas o incluso su manera de vestirse— ahora te resultan molestos. Este cambio de percepción suele ser una señal de desconexión emocional más profunda.

Fantaseas con la idea de estar sola

Empiezas a imaginar tu vida sin esa persona, y en lugar de sentir miedo o tristeza, sientes alivio. No necesariamente significa que quieres romper de inmediato, pero sí que estás visualizando tu felicidad lejos de esa relación.

Día del Soltero: ¿Cómo y cuándo surgió?

Fantaseas con la idea de estar sola

Pexels

La intimidad emocional o física disminuye

Ya no hay tantas ganas de abrazar, besar o simplemente estar cerca. Si el contacto físico o emocional deja de sentirse natural, probablemente el vínculo ha perdido intensidad.
Reconocer que te estás desenamorando no significa rendirte, sino aceptar que el amor cambia y a veces termina. Lo más valiente no siempre es quedarse, sino entender cuándo soltar también es una forma de amor propio.

Eurídice Aiymet Garavito García
