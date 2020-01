3 razones por las que solo te escribe cuando está borracho

Parece el hombre ideal. Es muy buena onda, platican mucho, es guapísimo… pero no estás segura de a donde va la cosa. ¿Lo peor? Parece solo expresar sus sentimientos y lo que siente sobre ti después de una larga noche en el bar o en casa de su amigo tomando uno, dos, tres o demasiados tequilas. ¿Te suena? Hoy te diremos 3 razones por las que él solo te escribe cuando está borracho.

1. Solo está interesado en un booty call

Si te ha despertado más de una vez a la mitad de la noche para invitarte a su casa a “ver pelis” o a “platicar” y notaste que traía unas copas de más… es probable que solo tenga ganas de sexo. Y es totalmente válido si tú también estás buscando acción. Pero por favor ten cuidado con tu corazón.

2. Le tiene miedo al compromiso y a expresar sus sentimientos

Si solo te dice cosas lindas cuando lleva más de cinco cervezas podría significar que tiene miedo de revelar sus verdaderos sentimientos cuando está sobrio. Y aunque esto no suena exactamente mal, tienes que tener en cuenta que si comienzas una relación con él, la comunicación será un factor en el que tendrás que trabajar. ¿Nuestro consejo? Dile cómo te sientes tú con él cuando ambos estén sobrios. Poco a poco irá agarrando confianza.

3. Es un poco inmaduro

A diferencia del hombre miedoso del que acabamos de hablar, este no tiene idea de lo que te está escribiendo o diciendo y lo único que recuerda al despertar es la tremenda migraña que se carga. Este tipo de chico es el más peligroso, porque también es el más propenso a fingir que no pasó nada y no te dijo que te ama y se quiere casar contigo. No esperes que te invite a salir… ni que te pida disculpas por hablarte y despertarte a las 3 am.

