Quienes mejor sexo tienen son las mujeres de la generación X

Está wileá y ya cumplió ¿50? Bad Bunny ya les cantó a las que tienen 30 pero quizás no sabía una cosa: quienes mejor sexo tienen son las mujeres de la Gen X. Sí, las que tienen entre 45 y 60 años. Muy lejos de lo que los estereotipos nos han querido hacer creer de las mujeres de mediana edad, la verdad es que hay muchas cosas que ellas tienen (o han dejado de tener) con el paso de los años y eso ha vuelto de su vidas sexuales un paraíso.

El año pasado el cine nos mostró que no importa la edad si de disfrutar nuestra sexualidad se trata. Anne Hathaway enamoró a una estrella adolescente ( inspirado en Harry Styles ) y Nicole Kidman se convirtió una Babygirl; indudablemente las mujeres jóvenes no son las únicas que se quieren divertir. Más allá de términos despectivos y abiertamente misóginos como cougar o MILF, el sexo del que disfrutan las mujeres nacidas entre 1965 y 1980 nos da envidia a todos.

Para explicarnos podemos pensar en distintos factores pero hay dos que Mireille Silcoff destaca para su artículo en The New York Times que son fundamentales. Uno, que las mujeres de esta generación empezaron a vivir su sexualidad en medio de un boom mediático con cuerpos desnudos al aire y el empoderamiento femenino a través del sexo. El segundo, un poco más relacionado con estereotipos de señoras desinhibidas y sinvergüenzas, es el hecho de que a las mujeres ya no les da pena disfrutar de su cuerpo.

Sobre el primero, es inevitable pensar en Sex and The City y la glamorización (si es que esa palabra existe) del sexo. Mientras que las chicas punk desafiaban las normas de género y las Spice Girls definían un tipo de girl power muy diferente al actual, las mujeres del día a día también jugaban su parte. En las oficinas, las faldas entalladas se ponían de moda y las chick flicks tenían como protagonista a la chica exitosa y sexy que todas soñaban con ser. Es ese personaje, exitoso y sensual, el cuál hizo creer a las mujeres de la Gen X que el sexo podría ser muy diferente a lo que se había visto en otras generaciones.

En el segundo caso, tiene más que ver con cómo percibimos la vida. Conforme envejecemos, los estímulos emocionales que recibimos tienen un impacto mucho menor que cuando somos más jóvenes; en pocas palabras nos importa menos lo que digan de nosotras. Entonces, no hay duda en por qué a la gente mayor que conocemos le cuesta menor hablar con otras personas. Esto, como todo, también impacta en cómo vivimos el sexo. Llegar a una edad donde los prejuicios se te resbalan y donde la envidia sólo alimenta tu ego, hace que pedir que tus deseo sexuales se cumplan sea pan comido. Además sabes lo que te gusta y lo que no y no estás preocupada por encontrar al amor de tu vida esperando que sea también el amor de tus orgasmos.