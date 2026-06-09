Hoy en día, cada vez es más común escuchar términos que ayudan a comprender la diversidad de identidades y orientaciones sexuales, uno de ellos es la demisexualidad, un concepto que ha ganado visibilidad recientemente y que ha despertado el interés de muchas personas por entender mejor las distintas formas en que se experimenta la atracción.

Pues de acuerdo con este término, la atracción sexual va mucho más allá del aspecto físico, donde se involucran los vínculos y los sentimientos antes que la sexualidad.

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¿Qué es la demisexualidad?

La demisexualidad es una orientación que forma parte del espectro asexual y se caracteriza porque la atracción sexual surge únicamente después de establecer un vínculo emocional profundo con otra persona.

Aunque quienes son demisexuales pueden reconocer la belleza o el atractivo físico de alguien, el deseo sexual suele aparecer sólo cuando existe una conexión afectiva significativa.

Mientras que muchas personas pueden experimentar atracción sexual de manera inmediata o al conocer a alguien por primera vez, quienes son demisexuales suelen necesitar tiempo para construir confianza, intimidad emocional y cercanía antes de sentir interés sexual.

Qué significa ser demisexual y cómo descubrir si encaja contigo Getty Images

¿Cómo saber si eres demisexual?

Aunque cada experiencia y relación es única, algunas características comunes entre las personas demisexuales incluyen los siguientes comportamientos:

Rara vez sientes atracción sexual hacia desconocidos o celebridades.

Necesitas establecer una conexión emocional fuerte antes de desarrollar el deseo sexual por una persona.

El interés romántico o afectivo suele surgir antes que el interés sexual.

La personalidad, la confianza y la intimidad emocional son muy importantes para ti, sin ellas, simplemente es imposible que sientas atracción física por una persona.

Preguntas para saber si podrías ser demisexual

La mejor forma de saber si podrías ser demisexual, es reflexionar sobre su tu forma de enamorarte o establecer vínculos afectivos, y esta serie de preguntas podrían ayudarte a tenerlo mucho más claro.

¿He sentido atracción sexual sólo después de conocer profundamente a una persona?

¿La conexión emocional influye de manera decisiva en mi deseo sexual?

¿Las relaciones superficiales o basadas únicamente en la apariencia no suelen despertar mi interés?

¿Me identifico con las experiencias que describen otras personas demisexuales?

Por otra parte, los especialistas coinciden en que no es necesario encajar perfectamente en una etiqueta para que esta resulte útil, pues las orientaciones existen como herramientas para comprender mejor las experiencias personales, no como reglas rígidas.