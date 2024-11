Esto es lo que tu posición al dormir refleja sobre el vícnulo que tienes con tu pareja

¿Cómo duermes con tu pareja? Hace una década, científicos de la Universidad de Hertfordshire realizaron una encuesta entre parejas que asistieron al Festival Internacional de Ciencia de Edimburgo para descubrir cómo era su relación romántica dependiendo de la posición que elegían para dormir. Los resultados fueron los siguientes:



42% se dan la espalda al dormir.

31% duermen en la misma dirección (solo uno de ellos da la espalda).

4% cara a cara.

Sinedo la postura más común la de dar la espalda, la ciencia se ha encargado de investigar más a fondo el lenguaje corporal de las parejas que recurren a esta posición.

Qué significa que tu pareja te dé la espalda al dormir

De acuerdo a la psicología, cuando una pareja se da la espalda al dormir, pero sin abrazarse, quiere decir que entre ellos hay un vínculo estable y sólido de comodidad y confianza, pues son capaces de mantener su individualidad sin que esto afecte su relación de pareja. Esta posición refleja que una pareja no es dependiente y que no hay desconfianza de por medio, es decir, no necesitan estar cerca de su pareja al dormir para sentirse emocionalmente conectados. Esta explicación aplica siempre y cuando sea una relación sana y estable.

Sin embargo, en otro contexto también podría indicar distanciamiento emocional, sobre todo si ha habido tensión y discusiones recientes en la relación. En este caso, el hecho de que una pareja se dé la espalda al conciliar el sueño es un indicativo de que no hay un vínculo cercano.