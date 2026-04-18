¿Qué significa cuando un hombre te muerde los labios mientras lo hacen?

Estás en medio de la acción, la química está a tope y, de pronto, ¡zaz!, sientes sus dientes en tu labio inferior. No es un accidente y definitivamente no es porque tenga hambre. Es uno de los gestos más primitivos y cargados de significado que existen en el sexo. Si te ha pasado y te quedaste con la duda de si fue un arrebato de pasión o algo más oscuro, hoy vamos a descubrirlo.

La psicología del placer explica que la boca es una de las zonas con mayor densidad de terminaciones nerviosas, pero la mordida añade un componente de “agresión benigna”. Según la antropóloga y experta en relaciones, la Dra. Helen Fisher, este gesto libera dopamina y norepinefrina, las mismas sustancias químicas que se activan durante la caza o el combate, pero en un entorno seguro y de confianza. Cuando un hombre te muerde los labios durante la intimidad, está expresando un deseo de “devorarte”, una señal de que su excitación ha alcanzado un punto donde el lenguaje verbal no es suficiente.

La mordida añade un componente de “agresión benigna”. Getty Images

Desde una perspectiva biológica, la mordida suave libera endorfinas que actúan como un analgésico natural, intensificando la sensibilidad de la zona y prolongando el estado de euforia. Además, el sexólogo Ian Kerner sugiere que este acto suele ser una señal de posesión territorial instintiva; es su forma de decir “estoy aquí y eres mía en este momento”. Si la mordida es rítmica y se acompaña de contacto visual, es una señal de conexión profunda y deseo de fusión total. Es el punto exacto donde la ternura se encuentra con el instinto salvaje.

Dato Cosmo

Se llama “limerencia sensorial”. La mordida activa los receptores de presión que envían una señal directa al sistema límbico, el centro de las emociones en el cerebro, asociando el dolor leve con el placer máximo.