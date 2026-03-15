Suscríbete
Amor y Sexo

¿Qué les excita realmente a los hombres?

Entramos en el subconsciente masculino. Descubre los fetiches más comunes que los hombres no se atreven a pedir y por qué les causan tanto placer

Marzo 15, 2026 • 
Scarlet Valencia
cosas-que-hace-un-hombre-que-no-esta-enamorado-durante-el-sexo.jpg

¿Qué les excita realmente a los hombres?

Getty Images

A pesar de vivir en una era de apertura sobre tener relaciones, el miedo al juicio sigue impidiendo que muchos hombres confiesen sus fantasías más profundas. Según el psicólogo y sexólogo Justin Lehmiller, autor de uno de los estudios más grandes sobre fantasías sexuales el cerebro masculino suele buscar escenarios que rompan con el control cotidiano o que exalten sensaciones sensoriales específicas que la penetración tradicional no ofrece.

El top de lo que los vuelve locos

Podofilia (fetiche por los pies)

Es el fetiche no genital #1. Biológicamente, se cree que se debe a que el área del cerebro que procesa los pies está junto a la que procesa los genitales, creando un “cruce de cables” placentero.

BDSM ligero

Muchos hombres con puestos de alta responsabilidad en su vida diaria fantasean con ceder el control en la cama. Ser “mandados” les permite un descanso mental absoluto.

Roleplay de autoridad

La fantasía de la “profesora” o la “jefa”. No es falta de respeto, es el morbo de la jerarquía invertida.

Voyeurismo o exhibicionismo suave

El placer de ser vistos o de observar a su pareja en situaciones cotidianas pero con carga erótica (como verla arreglarse).

La cama es el lugar para ser libre. Preguntarle "¿qué es eso que nunca te has atrevido a pedirme?” puede ser el inicio de la mejor etapa de su relación.

Te interesa leer...
Qué piensan los hombres sobre encontrar al 'amor de su vida'
¿Qué piensan los hombres sobre encontrar al ‘amor de su vida’?
3 Secretos que ellos nunca confesarán
3 Secretos que ellos nunca confesarán
juegos sexuales
6 Cosas que piensan los hombres durante el sexo (y no te las dicen)
18 Cosas que piensan los chicos cuando te conquistan
18 cosas que piensan los chicos cuando te conquistan
que-piensan-los-hombres-despues-de-tener-sexo.jpg
Las 5 cosas que piensa un hombre después de tener sexo contigo
Lo que ellos piensan de sus amigas
Lo que ellos piensan de sus amigas
que-piensa-un-hombre-cuando-no-lo-buscas-depues-de-tener-intimidad.jpg
Esto es lo que piensa un hombre cuando no lo buscas después de tener intimidad

fantasía sexual mejor sexo orgasmo masculino
Scarlet Valencia
Te sugerimos
por-que-pierde-su-ereccion
Amor y Sexo
¿Por qué pierde su erección cuando está contigo?
Abril 02, 2019
 · 
Cosmopolitan
sexo como Billie, la protagonista de la serie SEX/LIFE
Amor y Sexo
5 mitos del anal que debes dejar de creer hoy mismo
Marzo 14, 2026
 · 
Scarlet Valencia
como-dar-sexo-oral-retenedor-invento-boca-placer-1.jpg
Amor y Sexo
¿A qué sabe el semen? La ciencia detrás del sabor masculino
Marzo 14, 2026
 · 
Scarlet Valencia
a-que-sabe-la-vagina.jpg
Amor y Sexo
A qué sabe la vagina según la experiencia de los hombres
Agosto 02, 2023
 · 
Gabriela Velasco Ceja