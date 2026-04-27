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Amor y Sexo

¿Qué es lo primero que ven los hombres de una mujer, según la ciencia?

La ciencia explica el escaneo instintivo que hacen los hombres y por qué tiene un origen evolutivo.

Abril 27, 2026 • 
Scarlet Valencia
pareja

¿Qué es lo primero que ven los hombres de una mujer, según la ciencia?

Freepik

Deja de estresarte por si tu maquillaje quedó perfecto o si tu vestido es el correcto. La realidad es que antes de que siquiera digas “hola”, su cerebro ya hizo un diagnóstico completo de ti en menos de un segundo. No es superficialidad, es pura biología de supervivencia que traen instalada desde la era de las cavernas. Esto es lo que realmente está buscando su subconsciente... y sí, vas a querer saberlo.

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Aunque nos encantaría decir que es nuestra inteligencia, estudios de la Universidad de Cambridge y del antropólogo Barnaby Dixson confirman que lo primero que un hombre registra es la proporción cintura-cadera. Evolutivamente, esto les indica salud y fertilidad de forma instantánea. Pero no te agobies, no es un número de peso, sino una cuestión de simetría.

Después del escaneo corporal, el segundo punto focal es el cabello. Un pelo brillante y sano es, según la psicología evolutiva, un indicador directo de nutrición y vitalidad. Finalmente, su mirada se detiene en la sonrisa, pero no por los dientes, sino por la apertura que proyectas; un rostro sonriente es percibido como más accesible y socialmente seguro. En resumen: su cerebro busca señales de vida, energía y salud antes de que logres articular una sola palabra. La buena noticia es que el vibe de seguridad que proyectas influye más en este escaneo que cualquier filtro.

¿En verdad el pelo largo te hace más atractiva?

El vibe de seguridad que proyectas influye más en este escaneo que cualquier filtro.

Getty Images

Dato Cosmo

Se llama “Efecto de Primera Impresión Bio-social”. Tu cerebro tarda solo 200 milisegundos en decidir si alguien es atractivo. ¡Es un parpadeo! Tu presencia es un imán natural; deja de esconderte tras el maquillaje y confía en el poder de tu energía.

psicología masculina
Scarlet Valencia
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