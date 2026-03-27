¿Qué es el ‘Pegging’ suave? Por qué las parejas estables están explorando el cambio de roles

La vida sexual de las parejas es un mundo donde cada vez más parejas se atreven a explorar nuevas sensaciones y dinámicas de placer, es así como surge el pegging, una técnica o método que permite cambiar de roles en la cama y cumplir nuevas fantasías.

La idea de poner el pegging sobre la cama, es romper con la rutina y fortalecer la relación a través de un nuevo nivel de comunicación donde la mujer toma el control durante la intimidad.

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¿Qué es el ‘Pegging’ suave?

El pegging es un juego de roles que propone cambiar las dinámicas tradicionales, permitiendo que la mujer tome el control y el hombre adopte una postura menos dominante, y que busca ofrecer nuevas perspectivas del placer y renovar la vida sexual de la pareja.

El “pegging” tradicional establece que la mujer adopta un rol activo de penetración hacia su pareja masculina utilizando accesorios diseñados para ello; sin embargo, cuando se habla de “pegging suave”, el enfoque cambia: no se trata necesariamente de ir directo a la práctica, sino de la la estimulación enfocada en el placer del hombre.

¿Qué es el ‘Pegging’ suave y cómo se practica? Getty Images

¿Cómo se practica el pegging suave?

El “pegging” suave suele comenzar con conversaciones sobre fantasías, masajes, estimulación externa o el uso de dinámicas donde la mujer toma la iniciativa, sin necesidad de recurrir de inmediato a prácticas más intensas.

Durante el acto, las parejas suelen establecer límites claros a través de señales de comodidad donde se da prioridad a la experiencia emocional sobre la física, reduciendo la presión y haciendo que la práctica se convierta en un proceso compartido más que en un objetivo inmediato.

Especialistas en sexualidad señalan que esta tendencia ha ganado popularidad entre parejas consolidadas porque rompe la rutina y fomenta la comunicación abierta, reavivando la pasión.

Beneficios del pegging suave

A través de esta práctica, muchos hombres descubren nuevas formas de sensibilidad corporal, mientras que las mujeres experimentan una sensación distinta de control y protagonismo, en contexto donde la confianza mutua es clave para el máximo placer de ambos.