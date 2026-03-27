Suscríbete
Síguenos en:
Amor y Sexo

¿Qué es el ‘Pegging’ suave? Por qué las parejas estables están explorando el cambio de roles

Si quieres darle un giro a tu vida sexual, el pegging es una práctica que cada vez más parejas exploran para salir de la rutina.

Marzo 27, 2026 • 
Melisa Velázquez
¿Qué es el 'Pegging' suave y cómo se practica?

¿Qué es el ‘Pegging’ suave y cómo se practica?

Getty Images

La vida sexual de las parejas es un mundo donde cada vez más parejas se atreven a explorar nuevas sensaciones y dinámicas de placer, es así como surge el pegging, una técnica o método que permite cambiar de roles en la cama y cumplir nuevas fantasías.

La idea de poner el pegging sobre la cama, es romper con la rutina y fortalecer la relación a través de un nuevo nivel de comunicación donde la mujer toma el control durante la intimidad.

Te podría interesar: ¿Qué significa ser una mujer “bombshell’ y por qué los hombres se sienten tan atraídos por ellas?

¿Qué es el ‘Pegging’ suave?

El pegging es un juego de roles que propone cambiar las dinámicas tradicionales, permitiendo que la mujer tome el control y el hombre adopte una postura menos dominante, y que busca ofrecer nuevas perspectivas del placer y renovar la vida sexual de la pareja.

El “pegging” tradicional establece que la mujer adopta un rol activo de penetración hacia su pareja masculina utilizando accesorios diseñados para ello; sin embargo, cuando se habla de “pegging suave”, el enfoque cambia: no se trata necesariamente de ir directo a la práctica, sino de la la estimulación enfocada en el placer del hombre.

¿Qué es el 'Pegging' suave y cómo se practica?

¿Qué es el ‘Pegging’ suave y cómo se practica?

Getty Images

¿Cómo se practica el pegging suave?

El “pegging” suave suele comenzar con conversaciones sobre fantasías, masajes, estimulación externa o el uso de dinámicas donde la mujer toma la iniciativa, sin necesidad de recurrir de inmediato a prácticas más intensas.

Durante el acto, las parejas suelen establecer límites claros a través de señales de comodidad donde se da prioridad a la experiencia emocional sobre la física, reduciendo la presión y haciendo que la práctica se convierta en un proceso compartido más que en un objetivo inmediato.

Especialistas en sexualidad señalan que esta tendencia ha ganado popularidad entre parejas consolidadas porque rompe la rutina y fomenta la comunicación abierta, reavivando la pasión.

Beneficios del pegging suave

A través de esta práctica, muchos hombres descubren nuevas formas de sensibilidad corporal, mientras que las mujeres experimentan una sensación distinta de control y protagonismo, en contexto donde la confianza mutua es clave para el máximo placer de ambos.

Te puede interesar
cuanto-dura-el-coito-de-las-parejas-felices.jpg
Amor y Sexo
Esta es la duración promedio de una sesión de sexo entre las parejas felices
Un estudio reveló cuál es el tiempo promedio del coito entre las parejas actualmente, continúa leyendo y descubre más al respecto
Diciembre 05, 2023
 · 
Gabriela Velasco Ceja
Amor y Sexo
Esto es lo que le pasa a tu cuerpo cuando te tragas el semen
Diciembre 04, 2023
Amor y Sexo
¿Es normal sentir celos del pasado sexual de tu pareja?
Diciembre 04, 2023

sexualidad
Melisa Velázquez
Te sugerimos
¿Qué es una bombshell y cuáles son las características?
Amor y Sexo
¿Qué significa ser una mujer “bombshell’ y por qué los hombres se sienten tan atraídos por ellas?
Marzo 26, 2026
 · 
Melisa Velázquez
Motivos por los que una mujer acepta ser la amante de un hombre casado, según la psicología.png
Amor y Sexo
Motivos por los que una mujer acepta ser la amante de un hombre casado, según la psicología
Noviembre 01, 2024
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Cuckolding: Hombres que se excitan con la infidelidad de su pareja
Amor y Sexo
¿Cómo hacer que un hombre se excite mucho?
Marzo 26, 2026
 · 
Scarlet Valencia
que-significa-hombre-te-tome-de-la-mano-al-hacer-el-amor.jpg
Amor y Sexo
¿Qué significa que te tomen de la mano al hacer el amor?
Noviembre 22, 2024
 · 
Gabriela Velasco Ceja