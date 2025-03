¿Puedo perder sensibilidad en el clítoris si lo estímulo demasiado?

Es común que el placer femenino lo asociemos en automático con la estimulación del clítoris, ya que es una de las zonas más sensibles del cuerpo. ¿Pero alguna vez has notado que después de mucha estimulación parece que ya no se siente igual o incluso está sensible al tacto?

Si has notado esto, es normal preguntarte si se puede perder sensibilidad de forma permanente. La respuesta es que en la mayoría de los casos, esta disminución es temporal y completamente reversible, aunque hay algunos factores que pueden influir en cómo sientes placer con el paso del tiempo.

Cuando el clítoris es estimulado de manera intensa y prolongada, sus terminaciones nerviosas pueden entrar en una especie de “sobrecarga”, lo que hace que la zona necesite un descanso antes de volver a responder con la misma intensidad.

Ahora bien, regresando a la duda inicial, ¿se puede perder la sensibilidad del clítoris de forma permanente? En la mayoría de los casos, no, pero, hay factores que pueden afectar a largo plazo. Por ejemplo, lesiones, cirugías en la zona genital, problemas circulatorios o ciertas condiciones médicas como la diabetes o enfermedades neurológicas.

Si has notado que la falta o disminución de sensibilidad es constante y por periodos de tiempo prolongado sin una razón aparente, es importante que consultes a un especialista para poder ayudarte a descartar algún padecimiento médico.