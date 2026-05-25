Aunque el coqueteo suele ser más común al inicio de una relación, psicólogos y especialistas en relaciones aseguran que esta herramienta de seducción no debería desaparecer después de conquistar a alguien, pues es importante para mantener la chispa encendida.

Las pequeñas muestras de juego, complicidad y seducción, son clave para mantener viva la conexión emocional de la pareja, además de marcar la diferencia entre una relación estancada, y una que logra reinventarse antes de que llegue la ruptura.

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¿Por qué es importante el coqueteo en una relación?

Con el paso del tiempo, las relaciones suelen caer en la rutina, con las ocupaciones del día a día, muchas veces se va perdiendo el romance y ese coqueteo que estaba al inicio de la relación se va quedando en el olvido.

De acuerdo con los expertos, este distanciamiento emocional es el comienzo del fin, pues puede desencadenar las primeras discusiones; sin embargo, cuando comienzas a coquetear de nuevo con tu pareja, la relación se puede armonizar de nuevo.

Los mensajes inesperados, miradas cómplices, bromas privadas o cumplidos espontáneos ayudan a reactivar la sensación de deseo y cercanía.

¿Puede el coqueteo evitar una ruptura? Esto dicen los expertos Getty Images

¿Qué pasa con el coqueteo en relaciones largas?

Aquí, los expertos explican que no se trata de actuar como al inicio del romance o de fingir otra personalidad, sino de fortalecer la intimidad de la pareja, a través de detalles sencillo, pero llenos de significado: enviar un mensaje cariñoso durante el día, recordar una anécdota divertida, hacer contacto físico espontáneo, dedicar tiempo sin distracciones, expresar admiración de forma genuina.

Los pequeños gestos repetidos pueden reconstruir la sensación de cercanía que muchas veces se pierde en silencio.

¿El coqueteo puede salvar una relación?

Los especialistas aclaran que el coqueteo no resuelve problemas graves como la infidelidad, la falta de respeto o la incompatibilidad emocional, pero sí puede fortalecer la conexión y evitar que el desgaste cotidiano se convierta en desconexión total.

El motivo es sencillo: coquetear genera atención mutua y hace que la pareja deje de verse únicamente como compañeros de rutina y vuelva a percibirse desde el deseo, la admiración y el interés emocional.

Además, algunos estudios sobre relaciones de largo plazo señalan que las parejas que mantienen interacciones juguetonas suelen reportar mayor satisfacción emocional y mejor comunicación.