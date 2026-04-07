¿Por qué tu cuerpo entra en shock cuando terminas una relación? Esto es lo que pasa cuando te rompen el corazón

“Tener el corazón roto” no es solo una metáfora o una expresión, pues una ruptura afectiva activa en el cuerpo mecanismos que hacen que el dolor emocional se experimente de forma similar al dolor físico.

La sensación de vacío, el nudo en el estómago, la falta de apetito o el cansancio extremo no son exageraciones, son respuestas biológicas al llamado “shock emocional” que aparece tras una ruptura amorosa.

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¿Qué pasa en el cuerpo cuando te rompen el corazón?

Cuando te rompen el corazón, se produce un cambio hormonal intenso y un desequilibrio del sistema nervioso que afecta al corazón y provoca dolor físico intenso, y este fenómeno es real y se conoce médicamente como “síndrome del corazón roto” o miocardiopatía de takotsubo.

¿Cómo se siente cuando te rompen el corazón?

“Tener el corazón roto” implica un dolor emocional por la pérdida de alguien que eleva el cortisol, la hormona del estrés, y su aumento prolongado acelera la actividad cardíaca, contrae los vasos sanguíneos, provocando dolor en el pecho, y afecta el estómago, causando falta de apetito y molestias digestivas.

Por otra parte, recordar a una persona querida libera oxitocina, asociada al placer y al vínculo emocional y cuando esa persona ya no está, el cuerpo experimenta algo similar a un síndrome de abstinencia, al no poder volver a recibir la “recompensa” de su compañía.

Además, durante una ruptura, el sistema nervioso simpático y parasimpático se activan al mismo tiempo, enviando señales opuestas al cuerpo, este desequilibrio altera la actividad del corazón y provoca dolor similar a un infarto, además de fatiga y molestias físicas

¿Cómo se siente cuando te rompen el corazón? Getty Images

¿Cómo se recupera el cuerpo tras una ruptura?

El shock por la ruptura no dura para siempre, con el paso de los días, el cerebro empieza a adaptarse a la ausencia y a reorganizar sus conexiones emocionales.

Dormir bien, hablar con alguien de confianza, mantener rutinas y evitar el aislamiento ayudan a que el cuerpo salga más rápido de ese estado de alerta para que se recupere más rápido y se comience a aliviar el “corazón roto”.