¿Por qué no deberías sentir celos de las fantasías de tu pareja?

Bajemos la guardia un segundo. Si él te confiesa que fantasea con un trío, con que lo domines o incluso percibes cómo fantasea con ciertas cosas, el primer instinto es sentir que “no eres suficiente” o enojarse. ¡Pero detente ahí! El cerebro erótico funciona de forma muy distinta al corazón. Las fantasías son el gimnasio de la mente: nos permiten explorar lo prohibido sin salir de la seguridad de la relación. Hablemos de esos celos y cómo transformarlos en complicidad para que tu vida íntima suba de nivel en lugar de hundirse en la inseguridad.

El sexólogo Justin Lehmiller, autor de uno de los estudios más grandes sobre fantasías sexuales, afirma que fantasear es un signo de salud mental, no de insatisfacción de pareja. La fantasía es un escenario de juego donde el cerebro busca novedad y dopamina. Si tu pareja tiene la confianza de contarte sus deseos, es una prueba máxima de intimidad; significa que se siente lo suficientemente seguro contigo como para no ser juzgado.

Sentir celos de una idea es como tener celos de un personaje de película. El hecho de que él imagine una situación no significa que quiera reemplazar la realidad contigo. Al contrario, integrar esas fantasías en su comunicación puede disparar la oxitocina y crear un vínculo inquebrantable. En lugar de preguntarte "¿por qué necesita imaginar eso?”, pregúntate "¿qué parte de eso le excita y cómo podemos traer un poco de esa energía a nuestra cama?”. La fantasía es combustible, no competencia.

Y entonces, ¿qué hago con mis celos y las emociones que conlleva?

Las personas o acciones que disparan tus emociones negativas son, en realidad, mensajeros de las partes de tu ser que aún no han sanado. Getty Images

Hay una frase que me gusta recordar cuando comienzo a invadirme de sensaciones o emociones que no me gustan: “Las personas o acciones que disparan tus emociones negativas son, en realidad, mensajeros de las partes de tu ser que aún no han sanado”.

Desde el punto de vista psicológico, el primer paso es la validación sin juicio. Sentir celos no te hace “tóxica”, te hace humana, pero la clave está en usarlos como un GPS emocional. La psicología cognitiva sugiere que los celos ante una fantasía ajena suelen ser una proyección de nuestras propias carencias o miedos al abandono. En lugar de reaccionar de forma defensiva, intenta la observación desapegada: pregúntate "¿qué parte de este deseo me amenaza?”

La recomendación de los expertos es transformar el celo en curiosidad: si logras hablar de la emoción con tu pareja, generas una descarga de oxitocina que apaga la alerta de peligro en tu cerebro. Gestionar los celos no es borrarlos, es entender que la imaginación de tu pareja es un patio de recreo, pero tú eres su hogar.