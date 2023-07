La conversación iba de lujo, pero ¿por qué me deja en visto? Aquí algunas explicaciones que podrían darte claridad sobre el tema

Al fin lograste entablar una conversación con esa personita que te trae en la luna, pero para tu mala suerte, después de intercambiar algunas frases, ¡te deja en visto! Así sin más, decidió dejar de responder. ¿Cuáles son las razones más comunes por las que alguien te deja en el tan doloroso seen?

No te angusties ni formules ideas erróneas, existen varios motivos por las que dejar en leído a una persona en WhatsApp se ha convertido en un comportamiento tan popular. ¿Por qué me deja en visto? Si esa pregunta ha estado rondando tu cabeza, entonces sigue leyendo...

¿Por qué me deja en visto?

Por distracción

Te lo digo por experiencia propia: ser una persona distraída es más cansado de lo que parece. En este momento tengo 78 conversaciones de WhatsApp sin abrir, y lo peor de todo es algunas son de muchos meses atrás. Y no, no he dejado en leído a esos contactos —o peor aún, sin leer sus mensajes— por falta de interés, sino por distracción. A muchas personas les llega un mensaje, pero pasa algo más que captura su atención en ese mismo momento y jamás vuelven a recordar que ese alguien les había escrito. Y así es como se van acumulando los chats (y de repente ya tienes más de 50 sin abrir).

¿por qué me deja en visto? Getty

Por falta de tiempo

Puede que esa persona esté en línea la mayor parte del día, pero eso no quiere decir que esté en WhatsApp por temas meramente sociales. Debido a la pandemia, muchas empresas decidieron incorporar el home office, por lo que esta app de mensajería instantánea se ha convertido en una herramientra de trabajo indispensable en el área laboral.

Puede ser que le hayas escrito en un momento en el que se encontraba sumamente ocupado y que te haya dejado en visto por darle prioridad a otras conversaciones que requerían de su respuesta inmediata. ¡No te lo tomes personal!

¿Por qué me deja en visto? Getty

Por falta de interés

No quería llegar a este punto, pero es el más usual. Cuando realmente le interesas a alguien, esa persona busca la manera de hacerse un espacio en su ocupada agenda para saber de ti, y, de no poder responder, se toma el tiempo para avisarte que se le dificultará platicar contigo ese día vía WhatsApp. El interés tiene pies, dicen por ahí...

Si ya se le ha vuelto un hábito dejarte en visto, lamentamos decirte que “a él no le gustas tanto”.