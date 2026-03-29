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Amor y Sexo

“¿Por qué los hombres huyen del compromiso conmigo si soy divertida y ‘fácil’ de querer?”

Descubre la psicología de la inversión y cómo dejar de ser el “plan B” de los fines de semana.

Marzo 29, 2026 • 
Scarlet Valencia
pareja bajo las luces agarrados de la mano en cita de noche

“¿Por qué los hombres huyen del compromiso conmigo si soy divertida y ‘fácil’ de querer?”

Getty Images

Duele pero es necesario: hay una diferencia enorme entre ser la que él presume y la que busca para estar chill cuando está aburrido. No se trata de tu valor, se trata de cómo él percibe el “costo” de estar contigo. Si le das todo el acceso VIP con pase de cortesía, no esperes que quiera comprar la membresía anual. Vamos a entender por qué los hombres valoran lo que les cuesta trabajo y cómo convertirte en el premio que ellos temen perder.

  • La teoría de la inversión. El psicólogo Robert Rusbult explica que el compromiso crece proporcionalmente a lo que uno “invierte” (tiempo, esfuerzo, dinero). Si no se esfuerza, no se queda.
  • Caza vs. Recolección. Evolutivamente, el cerebro masculino activa centros de recompensa ante el desafío. Lo “fácil” se procesa como una gratificación instantánea pero desechable.
  • La “mujer difícil” es la que tiene límites. No es jugar a ser fría, es tener una vida tan increíble que él tenga que hacer méritos para entrar en ella.
  • El valor de la escasez. La psicología del marketing aplicada al amor: lo que está disponible para todos, nadie lo cuida. Lo que es exclusivo, se protege.

Cosmo Tip

El misterio es tu mejor perfume. No cuentes toda tu vida en la primera cita; deja que él tenga que “ganarse” cada capítulo.

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Scarlet Valencia
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