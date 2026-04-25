Suscríbete
Síguenos en:
Amor y Sexo

¿Por qué las mujeres exitosas atraen hombres “parásito”?

¿Tu éxito asusta a los hombres o atrae a los que quieren vivir de ti? Analizamos la psicología detrás del “Síndrome de la Mujer Proveedora”.

Abril 25, 2026 • 
Scarlet Valencia
hombre con celular en cama sin interés por su novia

¿Por qué las mujeres exitosas atraen hombres “parásito”?

Getty Images

Trabajaste duro, construiste tu imperio y te convertiste en la jefa de tu vida, pero parece que el universo te premia con tipos que tienen cero iniciativa. No es mala suerte, es una dinámica de “complementariedad tóxica” que le pasa a las mejores. Ellos huelen tu hiper productividad y tu capacidad de resolver problemas a kilómetros.

También te interesa...
10 cumplidos para una mujer y lo que realmente significan
Amor y Sexo
¿Qué es una “Mujer de Alto Valor”? La psicología real detrás del término viral
Marzo 12, 2026
 · 
Scarlet Valencia
12 Hábitos de las mujeres exitosas
Carrera y dinero
12 hábitos de las mujeres exitosas
Julio 02, 2016
 · 
Cosmopolitan
Estudio demuestra que las mujeres que tuvieron madres estrictas son más exitosas
Cosmopolitan
Estudio demuestra que las mujeres que tuvieron madres estrictas son más exitosas
Septiembre 18, 2016
 · 
Cosmopolitan

La psicología denomina a este fenómeno como el “efecto de hiper funcionalidad”. Según la terapeuta Dr. Robin Norwood, las mujeres que son altamente competentes en su vida profesional suelen proyectar una energía de “cuidadoras” o “solucionadoras”. Esto actúa como un faro para hombres con baja autoestima o inestabilidad financiera, quienes buscan inconscientemente una figura materna o una proveedora que les facilite la vida. Ellos no te aman por quién eres, sino por lo que haces por ellos.

El respaldo experto de la Dra. Sandra L. Brown, especialista en patologías de pareja, sugiere que las mujeres exitosas a menudo caen en la trampa de la “empatía excesiva”. Al ver a un hombre con potencial pero sin dirección, intentan “ayudarlo” a subir de nivel, convirtiéndose sin querer en su patrocinadora emocional y económica. Para romper este imán, la clave es establecer límites financieros y de esfuerzo desde la primera cita. Si tú siempre propones, tú siempre pagas y tú siempre resuelves, estás entrenando a un parásito. Una mujer de alto valor debe buscar un socio, no un proyecto de remodelación humana.

Falta de interés

Las mujeres exitosas a menudo caen en la trampa de la “empatía excesiva”.

Getty Images

Dato Cosmo

Se llama “Síndrome de Wendy”. Es la necesidad de satisfacer al otro y controlar su vida para sentirse útil. En las mujeres exitosas, esto se traduce en “financiar” los sueños de alguien que no mueve un dedo por los suyos. Elige a alguien que sume a tu imperio, no que se siente a ver cómo lo construyes sola.

mujeres exitosas consejos|relaciones|salud mental
Scarlet Valencia
Te sugerimos
truco-para-hacer-el-mejor-sexo-oral.jpg
Amor y Sexo
5 Cosas que los hombres odian del sexo oral
Abril 29, 2024
 · 
Gabriela Velasco Ceja
en-que-se-fijan-los-hombres-durante-su-primer-encuentro-sexual.jpg
Amor y Sexo
En qué se fijan los hombres al tener intimidad por primera vez con una mujer
Noviembre 05, 2024
 · 
Gabriela Velasco Ceja
señales-de-que-acaba-de-tener-sexo-con-otra-mujer.jpg
Amor y Sexo
Cómo detectar si un hombre acaba de tener relaciones íntimas con otra mujer
Marzo 02, 2024
 · 
Gabriela Velasco Ceja
consejos-sexuales-para-seducir-a-un-hombre.jpg
Amor y Sexo
7 frases de una mujer inteligente que a los hombres les gusta escuchar
Abril 24, 2026
 · 
Scarlet Valencia