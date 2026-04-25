¿Por qué las mujeres exitosas atraen hombres “parásito”?

Trabajaste duro, construiste tu imperio y te convertiste en la jefa de tu vida, pero parece que el universo te premia con tipos que tienen cero iniciativa. No es mala suerte, es una dinámica de “complementariedad tóxica” que le pasa a las mejores. Ellos huelen tu hiper productividad y tu capacidad de resolver problemas a kilómetros.

La psicología denomina a este fenómeno como el “efecto de hiper funcionalidad”. Según la terapeuta Dr. Robin Norwood, las mujeres que son altamente competentes en su vida profesional suelen proyectar una energía de “cuidadoras” o “solucionadoras”. Esto actúa como un faro para hombres con baja autoestima o inestabilidad financiera, quienes buscan inconscientemente una figura materna o una proveedora que les facilite la vida. Ellos no te aman por quién eres, sino por lo que haces por ellos.

El respaldo experto de la Dra. Sandra L. Brown, especialista en patologías de pareja, sugiere que las mujeres exitosas a menudo caen en la trampa de la “empatía excesiva”. Al ver a un hombre con potencial pero sin dirección, intentan “ayudarlo” a subir de nivel, convirtiéndose sin querer en su patrocinadora emocional y económica. Para romper este imán, la clave es establecer límites financieros y de esfuerzo desde la primera cita. Si tú siempre propones, tú siempre pagas y tú siempre resuelves, estás entrenando a un parásito. Una mujer de alto valor debe buscar un socio, no un proyecto de remodelación humana.

Las mujeres exitosas a menudo caen en la trampa de la “empatía excesiva”. Getty Images

Dato Cosmo

Se llama “Síndrome de Wendy”. Es la necesidad de satisfacer al otro y controlar su vida para sentirse útil. En las mujeres exitosas, esto se traduce en “financiar” los sueños de alguien que no mueve un dedo por los suyos. Elige a alguien que sume a tu imperio, no que se siente a ver cómo lo construyes sola.