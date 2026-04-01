¿Por qué la posición sexual de la mariposa es tan adictiva? Esto dicen los expertos sobre sus efectos

Aunque su nombre suena delicado, quienes han probado la posición de la mariposa coinciden en algo: puede ser intensamente estimulante, tanto física como emocionalmente, lo que la hace realmente adictiva.

Expertos en sexualidad señalan que las intensas sensaciones que causa está en la combinación de ángulo, control y conexión con la pareja, reavivando la chispa y rompiendo con la rutina de una forma extremadamente excitante.

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¿Cómo es la posición de la mariposa?

La posición de la mariposa es una variante del clásico misionero; sin embargo, destaca por permitir una penetración más profunda, ya que las piernas se elevan, formando una especie de “V”, que pueden apoyarse en los hombros o mantenerse más abiertas o cerradas según se prefiera.

Este ángulo favorece la estimulación simultánea del clítoris y del punto G, dos zonas clave para alcanzar orgasmos más intensos, además de facilitar el control de la profundidad de la penetración, así como el ritmo.

Esta posición sexual también se caracteriza porque permite un nivel de intimidad profundo, ya que la pareja puede mirarse a los ojos mientras se realiza, y disfrutar de otras caricias.

¿Qué sensaciones causa la posición de la mariposa y por qué es adictiva? Getty Images

¿Qué sensaciones causa la posición de la mariposa y por qué es adictiva?

En esta posición, el movimiento suele generar mayor fricción en la pared frontal de la vagina, mientras se estimula el clítoris y el punto G de forma simultánea, lo que incrementa la sensibilidad y la intensidad del clímax, de ahí que muchas personas describen la experiencia como más potente y difícil de olvidar.

Algunos especialistas señalan que esta combinación puede acelerar la excitación y facilitar incluso los multiorgasmos, por lo que muchas parejas buscan disfrutar de esta experiencia en más de una ocasión.

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